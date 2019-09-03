Корпорация «Иркут» презентовала пассажирский салон МС-21 Первыми салон осмотрели на авиасалоне МАКС Владимир Путин и Реджеп Эрдоган
Корпорация «Иркут» опубликовала видеопрезентацию пассажирского салона самолета МС-21. Как сообщает IRK.ru, салон в двухклассной компоновке установили на третьем опытном образце самолета.
Российский лайнер представили публике на авиасалоне МАКС-2019. Первыми салон и кабину пилотов осмотрели президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган.
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