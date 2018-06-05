Первая встреча проекта «Городской пленер» пройдет 6 июня в 18:00 у памятника Минину и Пожарскому на площади Народного единства. Об этом сообщают организаторы.

Участники начнут рисовать линерами, маркерами или гелевыми ручками — рисовальные принадлежности и бумагу нужно взять с собой, организаторы рекомендуют использовать скетчбуки или обычную бумагу в жесткой папке. Кроме того, с собой можно взять складной стул.

Все зарегистрированные участники на первой встрече получат специальную карточку, на которой за каждый день пленера ставится отметка — участники, посетившие наибольшее количество пленеров получат призы. Регистрация открыта по ссылке.

Встречи проекта будут проходить по средам с 18:00 до 20:00.