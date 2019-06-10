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Новости10 июня 2019

Скульптура уличного художника на Малышева-Толмачева Фигура весом 150 килограмм рисует на стене одного из заборов Екатеринбурга

Скульптура уличного художника на Малышева-Толмачева
РедакторАлексей Шахов

В ночь с 9 на 10 июня на перекрестке улиц Толмачева и Малышева появилась гипсовая скульптура уличного художника с баллончиком. Памятника райтерам, которые выходят рисовать на улицах, установили Леонид Черный и Павел Postscriptum при поддержке медиа «Артликбез».

Как сообщили The Village авторы, у гипсового художника весом 150 килограмм нет лица, а голова традиционно скрыта под капюшоном, что символизирует анонимность и неуловимость этих персонажей. Авторы назвали работу «Прикоснись», потому что она дает возможность каждому прикоснуться к искусству и зажечь идею. Если пожать левую руку гипсовому райтеру, под капюшоном загорится свет.

Фотографии: Предоставлены авторами

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