Скульптура уличного художника на Малышева-Толмачева Фигура весом 150 килограмм рисует на стене одного из заборов Екатеринбурга
В ночь с 9 на 10 июня на перекрестке улиц Толмачева и Малышева появилась гипсовая скульптура уличного художника с баллончиком. Памятника райтерам, которые выходят рисовать на улицах, установили
Фотографии: Предоставлены авторами
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