Новости10 июня 2019
На «Стенограффии» отреставрируют банку супа Campbell's и сгущенку на Ботанике Фестиваль восстановит старейшую работу
На «Стенограффии» 2019 года восстановят работу команды Taknado на Ботанике. Как сообщили The Village организаторы, огромную банку супа Campbell's, которая соседствует со сгущенкой, отрисуют заново.
Работу выбрали с помощью голосования на E1, ее реставрацию поддержали 495 горожан. Граффити появилось на самом первом фестивале «Стенограффия» в 2010 году.
Также организаторы сообщили, что в 2019 году отреставрируют «Цветочный портал» у «Гринвича» и Арку Покраса Лампаса у кинотеатра «Салют».
Фотография: «Стенограффия»
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