На «Стенограффии» отреставрируют банку супа Campbell's и сгущенку на Ботанике

На «Стенограффии» 2019 года восстановят работу команды Taknado на Ботанике. Как сообщили The Village организаторы, огромную банку супа Campbell's, которая соседствует со сгущенкой, отрисуют заново.

Работу выбрали с помощью голосования на E1, ее реставрацию поддержали 495 горожан. Граффити появилось на самом первом фестивале «Стенограффия» в 2010 году.

Также организаторы сообщили, что в 2019 году отреставрируют «Цветочный портал» у «Гринвича» и Арку Покраса Лампаса у кинотеатра «Салют».