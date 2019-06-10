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Новости10 июня 2019

Сколько потрачено на продвижение заявки «Экспо-2025» в Екатеринбурге в 2018 году В среднем, заявочный комитет тратил по три миллиона в день

Сколько потрачено на продвижение заявки «Экспо-2025» в Екатеринбурге в 2018 году
РедакторАлексей Шахов

Стало известно, сколько было потрачено в 2019 году на продвижение заявки Екатеринбурга на проведение выставки «Экспо-2025». Документ на своей странице в Facebook опубликовала член Общественной палаты Екатеринбурга и координатор проектов в Transparency International Екатерина Петрова.

891 000 000

рублей потрачено в 2018 году
на продвижение заявки «Экспо-2025» в Екатеринбурге

Из этих денег 505 миллионов были выделены из бюджета Свердловской области, а еще 386 миллионов — из внебюджетных источников.

Петрова пишет, что «деньги были потрачены в основном, на участие в VIP-тусовках с чиновниками и вояжи с официальными визитами в разные страны». Например, мероприятия Генассамблеи Международного бюро выставок обошлись в 39 миллионов, бесконечные презентации заявки на фестивалях, форумах, конференциях, приемах с фуршетами в 231 миллион, а «услуги иностранных консультантов» в 64 миллиона.

В конце поста Петрова отмечает, что Япония потратила на продвижение заявки 5,5 миллиарда долларов за все время, но использовала их для поддержки в виде займов развивающимся странам на строительство инженерных систем и совместных предприятий еще с 2000-х годов, делая это планомерно.

Напомним, что в 2017 году Екатерина Петрова, специалист по госзакупкам и борец с коррупцией, открыла и возглавила екатеринбургское отделение международной антикоррупционной организации «Трансперенси Интернешнл — Россия». О том, что она делает и чего добилась, мы рассказывали в отдельной публикации.

Источник: Екатерина Петрова

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