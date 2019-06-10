Сколько потрачено на продвижение заявки «Экспо-2025» в Екатеринбурге в 2018 году

Стало известно, сколько было потрачено в 2019 году на продвижение заявки Екатеринбурга на проведение выставки «Экспо-2025». Документ на своей странице в Facebook опубликовала член Общественной палаты Екатеринбурга и координатор проектов в Transparency International Екатерина Петрова.

891 000 000 рублей потрачено в 2018 году

на продвижение заявки «Экспо-2025» в Екатеринбурге

Из этих денег 505 миллионов были выделены из бюджета Свердловской области, а еще 386 миллионов — из внебюджетных источников.

Петрова пишет, что «деньги были потрачены в основном, на участие в VIP-тусовках с чиновниками и вояжи с официальными визитами в разные страны». Например, мероприятия Генассамблеи Международного бюро выставок обошлись в 39 миллионов, бесконечные презентации заявки на фестивалях, форумах, конференциях, приемах с фуршетами в 231 миллион, а «услуги иностранных консультантов» в 64 миллиона.