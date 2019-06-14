На восстановление дома в Екатеринбурге на «Том Сойер фесте» от фонда Варламова Столичный урбанист начал сбор средств для особняка в уральской столице
Фонд урабаниста Ильи Варламова «Внимание» начал сбор средств на восстановление крыши дома на улице Чернышевского в Екатеринбурге, который будут ремонтировать горожане в рамках «Том Сойер феста». Кампания появилась на сайте фонда.
Общественники собирают 361 тысячу рублей на кровлю, которая сейчас находит в удручающем состоянии. По воспоминаниям собственников, в 1970-е годы она была красного оттенка, поэтому было принято решение об использовании цвета «красный сурик» — одного из оттенков, которые сейчас применяют для кровли исторических домов. Для фасада тоже подобраны красные оттенки, чтобы выделить дом среди соседних.
На момент публикации было собрано 14 тысяч из необходимой суммы. Поддержать восстановление здания 19 века можно по ссылке.
Напомним, что «Том Сойер фест» начнется 15 июня в доме на улице Чернышевского, 6. Присоединиться к акции может любой неравнодушный горожанин.
источник, фотографии: Фонд «Внимание»
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