Периметр «Екатеринбург Арены» открыли для прогулок Площадь вокруг стадиона в центре уральской столицы снова доступна горожанам
Периметр стадиона «Екатеринбург Арена» открыли для горожан. Как сообщает официальная страница стадиона, зайти на территорию можно с одного из трех входов — со стороны улиц Репина, Пирогова и бульвара Спортивного.
Прогулочная зона будет доступна горожанам ежедневно с 7:00 до 23:00. Сейчас там есть зоны отдыха, беговая дорожка и фотозоны, напоминающие о ЧМ-2018. Администрация стадиона отмечает, что здесь запрещено курить и употреблять алкоголь.
Напомним, что прогулочная зона у стадиона была доступна горожанам до октября 2015 года, после чего пространство закрыли на реконструкцию в рамках ЧМ-2018. О том, что изменилось в стадионе после двух лет работ, The Village писал в специальном материале.
Источник, фотография: «Екатеринбург Арена»
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