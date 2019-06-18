Периметр «Екатеринбург Арены» открыли для прогулок

Периметр стадиона «Екатеринбург Арена» открыли для горожан. Как сообщает официальная страница стадиона, зайти на территорию можно с одного из трех входов — со стороны улиц Репина, Пирогова и бульвара Спортивного.

Прогулочная зона будет доступна горожанам ежедневно с 7:00 до 23:00. Сейчас там есть зоны отдыха, беговая дорожка и фотозоны, напоминающие о ЧМ-2018. Администрация стадиона отмечает, что здесь запрещено курить и употреблять алкоголь.

Напомним, что прогулочная зона у стадиона была доступна горожанам до октября 2015 года, после чего пространство закрыли на реконструкцию в рамках ЧМ-2018. О том, что изменилось в стадионе после двух лет работ, The Village писал в специальном материале.