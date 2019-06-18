Какой стрит-арт объект восстановить в Екатеринбурге

На сайте Администрации Екатеринбурга появился опрос — какой из объектов уличного искусства нужно восстановить на фестивале «Стенограффия» в 2019 году. Работу, которая победит, восстановят уже в июле, а итоги конкурса подведут 28 июня.

Горожанам предлагают на выбор три рисунка — «Люди на прутиках», на улице Вайнера, 11 созданная художником из Испании Sam3; «Европейская норка» 2017 года на проспекте Космонавтов, 66 работы серовского художника Sabir-а; и «Первый общественный хромакей» от команды Red Pepper Creative, созданный на стене УрГАХУ по адресу Карла Либкнехта, 23 в 2018 году. Каждый из рисунков уже облез или покрылся новыми надписями.

«Люди на прутиках»