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Новости18 июня 2019

Какой стрит-арт объект восстановить в Екатеринбурге На сайте Администрации города появился новый опрос

Какой стрит-арт объект восстановить в Екатеринбурге
РедакторАлексей Шахов

На сайте Администрации Екатеринбурга появился опрос — какой из объектов уличного искусства нужно восстановить на фестивале «Стенограффия» в 2019 году. Работу, которая победит, восстановят уже в июле, а итоги конкурса подведут 28 июня.

Горожанам предлагают на выбор три рисунка — «Люди на прутиках», на улице Вайнера, 11 созданная художником из Испании Sam3; «Европейская норка» 2017 года на проспекте Космонавтов, 66 работы серовского художника Sabir-а; и «Первый общественный хромакей» от команды Red Pepper Creative, созданный на стене УрГАХУ по адресу Карла Либкнехта, 23 в 2018 году. Каждый из рисунков уже облез или покрылся новыми надписями.

«Люди на прутиках»
«Общественный хромакей»
«Европейская норка»

Проголосовать за работу можно по ссылке.

Напомним, что фестиваль «Стенограффия» в 2019 году пройдет в Екатеринбурге уже в десятый раз. В честь юбилея авторы решили обновить старые работы — например, точно будет отреставрированы «Цветочный портал» на улице 8 Марта, 36, «Арка Покраса Лампаса» у «Салюта» и «Банка сгущенки» на Ботанике.

Фотографии: Стенограффия

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