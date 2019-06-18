Сколько в среднем стоит килограмм клубники в Екатеринбурге

Сервис «Юла» составил рейтинг средних цен на клубнику в городах России. Екатеринбург не попал в топ регионов с самой высокой ценой на летнюю ягоду.

290 рублей составила

средняя цена на килограмм клубники в Екатеринбурге

Самые высокие цены оказались в Сибири — в Тюмени (600 рублей за кг), Иркутске (540 рублей) и Красноярске (530 рублей). Дешевле всего клубника стоит на юге России, в Сочи. Там за килограмм клубники просят в среднем 130 рублей. Также низкие цены в Липецке, Воронеже и Санкт-Петербурге — по 170 рублей за килограм

Помимо свежей клубники, россияне ищут рассаду (25 рублей в Екатеринбурге), интересуются клубникой оптом, также просматривают подарочные наборы и букеты из клубники (800 рублей за упаковку клубники в шоколаде).