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Новости20 июня 2019

Фонд Ильи Варламова — на проект восстановления Белой башни в Екатеринбурге Фонд сохранения исторического наследия «Внимание» собрирает 4 миллиона для уральского символа

Фонд Ильи Варламова — на проект восстановления Белой башни в Екатеринбурге
РедакторАлексей Шахов

Фонд сохранения исторического наследия «Внимание» начал сбор средств на проект восстановления Белой башни в Екатеринбурге. Проект Ильи Варламова планирует направить 4 миллиона рублей на восстановление символа Уралмаша.

Собранную сумму потратят на исследование и создание проекта реставрации Белой башни. Отмечается, что башня — огромное сооружение высотой с двенадцатиэтажный дом (36 метров). Реставраторам предстоит исследовать буквально каждый ее метр как внутри, так и снаружи, принять ряд непростых решений: как укрепить конструкции, провести сети, приспособить башню — только скрупулезное исследование текущего состояния позволит обоснованно принять эти решения. Помимо создания самого проекта реставрации, нужно выполнить много работ по его сопровождению: получить разрешения на исследования объекта культурного наследия, согласовать проект с органами охраны памятников и чиновниками других ведомств.

Итоговым результатом всего этого станет согласованный проект реставрации — четкий план по сохранению и ревитализации башни. Работы выполнит бюро «Рождественка» — бюро с соответствующим опытом и лицензиями, уже помогавшее активистам на этапе консервации башни. Это бюро занималось реставрацией флигеля-руины Музея архитектуры имени Щусева, редевелопментом территории Трехгорной мануфактуры и многими другими объектами.

Поддержать проект можно по ссылке — на момент публикации было пожертвовано 6 000 рублей из необходимых 4 миллионов.

Источник: Фонд «Внимание»

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