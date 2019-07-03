В парках Москвы открылись медицинские павильоны с лекциями и тренировками (обновлено) Там можно получить консультации специалистов и пройти медицинские тесты
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Рядом с медицинскими павильонами в столичных парках открылись веранды здоровья. Здесь будут проходить лекции, посвященные здоровому образу жизни, и тренировки.
Например, в четверг, 4 июля, в зоне отдыха «Мещерское» можно попасть на зарядку, в пятницу запланирована йога, а в субботу — занятие по гимнастике цигун с мастером спорта Семеном Линецким. Вечером, с 19:30 до 20:30, в пятницу, субботу и воскресенье горожанам расскажут о правильной походке, здоровом позвоночнике и суставах, а также ароматерапии для здоровья.
Тем временем ландшафтный парк «Митино» приглашает на мастер-класс по функциональному тренингу 6 июля, а парк «Садовники» в пятницу подготовил занятия по ушу, в выходные там же состоятся тренировки по кроссфиту. В парке «Печатники» йога проходит утром в пятницу и вечером в субботу. Кроме того, в воскресенье все парки присоединятся к акции «10 тысяч шагов к жизни», участники которой узнают о здоровом образе жизни и построят маршрут здоровья.
20 июня, 11:58
В столичных парках заработали 46 павильонов «Здоровая Москва». В них можно получить бесплатные консультации врачей и пройти медицинские тесты.
Все результаты обследований добавят в электронную медицинскую карту посетителя. Если ему понадобится дополнительное обследование, он сможет записаться на прием к узкопрофильному специалисту в поликлинику. Офтальмологи, оториноларингологи и аллергологи работают и в павильонах по отдельному расписанию.
Посетить медицинские павильоны можно с 08:00 до 22:00 в любой день недели. С полным списком парков, в которых они работают, можно ознакомиться на сайте мэрии Москвы.
Источник: сайт мэрии Москвы
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