«Пикник храбрых» в сквере у Театра драмы

21 июня в 19:00 в сквере у Театра драмы начнется «Пикник храбрых» от городских активистов. Как сообщили The Village организаторы, они отметят ровно месяц со дня последней акции протеста в сквере — 21 мая начали разбирать забор, который стал символом протеста.

Организаторы советуют взять с собой пледы и угощения.

Напомним, что 13 мая забор, внезапно появившийся на Октябрьской площади, заставил жителей Екатеринбурга за несколько часов собрать стихийную акцию с тысячами участников и сломать ограждения, устроив праздник в сквере у Театра драмы. Горожане были силой выгнаны — подробнее об этом можно узнать в нашей хронике. Акции продолжали ежедневно и собирали тысячи горожан — в дело пришлось вмешаться Владимиру Путину, после чего стройку остановили и сейчас местные власти хотят провести опрос горожан, который поможет выбрать новое место. 16 июня митрополит Кирилл объявил, что церковь отказывается от идеи строить храм в сквере у Театра драмы и в какой-либо другой зеленой зоне города.