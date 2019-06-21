В Заксобрание Свердловской области внесут законопроект о возвращении прямых выборов мэра Депутат Вячеслав Вегнер считает, что новая система назначения мэра показала себя неэффективной
Депутат Вячеслав Вегнер подготовил законопроект о возвращении прямых выборов мэра в Екатеринбурге. Как сообщает ЕТВ, депутат сделал заключение, что новая система «назначения мэра» показала себя неэффективной.
Вегнер что сейчас мэр не занимается городом и его хозяйством, представляя интересы горожан, а исполняет то, что просят депутаты. Особо показательной он считает историю со сквером — решение о передаче земли в религиозное назначение принимали депутаты, а виноватой сделали исполнительную власть. Если бы главу города избрали горожане, то он бы мог говорить от их имени.
В случае принятия законопроекта Александр Высокинский доработает свой срок до конца, после чего новый мэр будет выбран с помощью голосования.
Напомним, что прямые выборы мэра в Екатеринбурге отменили в 2018 году. Глава города Евгений Ройзман отказался вносить изменения в устав города и снял с себя полномочия. Александра Высокинского уже назначили депутаты.
Источник: ЕТВ
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