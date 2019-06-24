Новости24 июня 2019
До конца рабочей недели в Екатеринбурге отключат горячую воду В уральской столице стартует второй этап опрессовок
С 23:00 24 июня в Екатеринбурге стартует второй этап опрессовок. Как сообщает пресс-служба мэрии, горячую воду отключат почти до выходных.
С 23:00 24 июня до 07:00 25 июня пройдут гидравлические испытания распределительных и квартальных сетей повышенным давлением через подающий трубопровод, а 26 июня и 27 июня с 00:00 до 06:00 состоятся гидравлические испытания подающих трубопроводов магистральных и распределительных тепловых сетей. Отключать воду можно только на период работ, но обычно управляющие компании перекрывают напор на все дни испытаний, чтобы не было внезапных аварий.
Источник: Пресс-служба мэрии
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