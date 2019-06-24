Новости24 июня 2019
Журнал о «Технологии протеста» в сквере, который раздают в центре Екатеринбурга Неизвестные активисты раздают в уральской столице издание, очерняющее городских активистов
Горожане публикуют в соцсетях брошюру о протестах в сквере от неизвестных авторов. Судя по фотографиям Оксаны Троицкой, в небольшом издании очерняют городских активистов, защищавших сквер, выдавая свою версию происходящего.
Авторы брошюры заявляют, что город может лишиться 300-летия, второй ветки метро, Универсиады и поддержки от федеральной власти, если местные продолжат отстаиваться свою позицию.
Напомним, что конфликт вокруг сквера был официально завершен — 16 июня епархия публично отказалась строить собор святой Екатерины у Театра драмы или в какой-либо другой общественной зоне. Хоть и сделала это с легкой обидой в словах.
ИСтчоник: Оксана Троицкая
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