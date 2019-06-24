Фонд «Суть времени» проводит радикальный опрос на Плотинке

Фонд «Суть времени» Сергея Кургиняна проводит опрос на Плотинке, но прикрывается другим именем. Как сообщает в своем канале журналист Дмитрий Колезев, опрашивающие, изначально представившиеся как независимые, после пары наводящих вопросов признались, что защищают интересы левопатриотической организации.

По словам Колезева, вопросы в опросе — манипулятивные. Например, в вопросе о предпочтительном общественно-политическом строе вообще не было варианта, который бы удовлетворил журналиста: предлагались такие пункты как «фашизм», «рабовладение», «дикий капитализм», «социализм» и «социал-демократия», но не было, например, «либеральной демократии». Положительного описания удостоены только «социализм» и «социал-демократия», остальные же демонизируются. Примерно то же самое — в вопросах о политических взглядах.

«Я дальше в этом участвовать не стал, и вы (в Екатеринбурге и других городах) обратите внимание: если решите потратить свое время на эту анкету, то отдавайте себе отчет, что участвуете в кургиняновском проекте», — пишет Колезев