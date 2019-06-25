Архитектор Эдуард Кубенский — о Екатеринбурге, как городе абсурда

Архитектор и глава Tatlin Эдуард Кубенский написал авторскую колонку об архитектуре Екатеринбурга. Текст появился на Е1 — в нем бывший член Градсовета вспомнил одни из самых обсуждаемых проектов города.

Екатеринбург — город абсурда! Я смотрю на то, что в нем происходит каждый день, и невольно складывается такое ощущение, будто дети в песочнице играют — один в одном углу замок строит, другой в другом, и каждый норовит ногой соседний домик пнуть. Одно лишь отличие от песочницы, что в городе все по-настоящему. Эдуард кубенский, архитектор

Далее автор рассуждает о том, что для храма святой Екатерины не нужно ничего сносить и напоминает, что собор — это не открытка, чтобы дарить его на день рождения, и даже не памятник византийскому или еще какому-нибудь стилю. Также Кубенский отмечает тенденцию задвигать в углы яркие и необычные проекты. Как пример он приводит Филармонию бюро Захи Хадид. «Заха Хадид — королева современной архитектуры. Мы приглашаем в город эту королеву, а возим ее по подворотням — бессмыслица, и в первую очередь именно с точки зрения бизнеса», — пишет архитектор.