Аллея скамеек на набережной Екатеринбурга

В центре Екатеринбурга продолжается благоустройство набережной. 27 июня на отрезке от улицы Малышева до Карла Маркса появилась аллея из скамеек — снимки опубликовал Е1.

Пользователи соцсетей удивились, зачем городу столько мест для сидения и почему такое расположение не похоже на первоначальный проект. Но, по словам пресс-службы администрации, вскоре скамейки расставят по всей набережной — пока их просто выгрузили. Все на набережной появится около 200 элементов подобной уличной мебели.

Напомним, что новые скамейки показали в сентябре 2018 года — тогда пользователи соцсетей сравнили их с гробами. Новая уличная мебель мало отличается от той, над которой подшучивали горожане.