«Уральские авиалинии» возобновили полеты в Прагу

Компания «Уральские авиалинии», чей контракт на перелеты в Чехию аннулировали в начале недели, объявила, что возобновляет полеты. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на директора перевозчика Сергея Скуратова.

По словам Скуратова, рейсы вылетают только в Прагу. Авиасообщение с Прагой было приостановлено из-за «недопонимания в процессе переговоров российских и чешских авиационных властей». Директор компании надеется, что между странами будут нормальные отношения и все уладится.

Напомним, что утром 2 июля пассажиры рейсов У6-701 Екатеринбург-Прага и У6-751 Жуковский-Прага не смогли вылететь из-за аннулированного разрешения от властей Чехии. «Аэрофлот», «Победа» и «Уральские авиалинии» начали отменять свои рейсы.