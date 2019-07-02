Новости2 июля 2019
«Уральские авиалинии» возобновили полеты в Прагу Перевозчик снова может летать в столицу Чехии
Компания «Уральские авиалинии», чей контракт на перелеты в Чехию аннулировали в начале недели, объявила, что возобновляет полеты. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на директора перевозчика Сергея Скуратова.
По словам Скуратова, рейсы вылетают только в Прагу. Авиасообщение с Прагой было приостановлено из-за «недопонимания в процессе переговоров российских и чешских авиационных властей». Директор компании надеется, что между странами будут нормальные отношения и все уладится.
Напомним, что утром 2 июля пассажиры рейсов У6-701 Екатеринбург-Прага и У6-751 Жуковский-Прага не смогли вылететь из-за аннулированного разрешения от властей Чехии. «Аэрофлот», «Победа» и «Уральские авиалинии» начали отменять свои рейсы.
Источник: ТАСС
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