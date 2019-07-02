Сколько стоила заявка Екатеринбурга на проведение Универсиады в 2023 году На что потратили несколько миллионов уральские чиновники
Стало известно, сколько денег потратили из бюджета Свердловской области на продвижение заявки Екатеринбурга как города для Универсиады-2023. Документы появились на сайте Госзакупок.
4 700 000
рублей стоила заявочная кампания
на проведение Универсиады в Екатеринбурге
Больше всего потратили на печать заявочной книги: по сто экземпляров на русском, французском и английском языке стоили 1,3 миллиона рублей. За 496 тысяч рублей нарисовали граффити, которое можно увидеть в итоговом видео, а за создание ролика заплатили 350 тысяч рублей. Остальные деньги ушли на визит комиссии FISU в Екатеринбург, сувенирную продукцию и праздник 6 июля на Плотинке.
Напомним, что 2 июля Екатеринбург получил право провести Универсиаду в 2023 году. Уральская столица также пыталась принять выставку «Экспо» в 2025 году — на продвижение этой заявки был потрачен почти миллиард рублей.
Источник: Госзакупки
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