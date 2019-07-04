Перенести деревню Универсиады с ВИЗа на Шарташ или в Кольцово

Сенатор Аркадий Чернецкий рассказал, куда перенесут деревню для участников Универсиады 2023, если на ВИЗ не удастся провести коммуникации. Слова члена Совета Федерации опубликовал ЕТВ.

Изначально деревню для спортсменов хотели построить на ВИЗе — там же, где и планировался городок «Экспо-2025». Но на месте нет инженерных коммуникаций, а провести туда их стоит слишком дорого.

Если не будет заранее спланирован ресурс, за счет которого можно обеспечить инженерную подготовку, туда не стоит даже соваться. Мы просто провалим подготовку. Есть другие площадки — на Шарташе, где планировали построить корпус УрФУ. Или рядом с Екатеринбург-ЭКСПО. Они выглядит предпочтительнее чем ВИЗ с точки зрения инженерных затрат.

АРКАДИЙ ЧЕРНЕЦКИЙ, сенатор Совета Федерации

Напомним, что 2 июля Екатеринбург получил право провести Универсиаду в 2023 году.