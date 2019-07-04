Прогулочную зону «Екатеринбург Арены» закрыли из-за концерта «Ленинграда»

Прогулочная зона вокруг стадиона «Екатеринбург Арена» закрыта с 4 по 8 июля из-за концерта группировки «Ленинград», сообщается на странице стадиона в Instagram. Периметр оградили чтобы подготовиться к масштабному шоу.

На площадке уже начали монтаж оборудования, которое привезли в Екатеринбург в 27 фурах с техническим оборудованием и металлическими ограждениями.

Группировка «Ленинград» выступит в Екатеринбурге 6 июля. Концерт входит в «Стадионный тур», который должен стать финальным в истории группы. Организаторы рассчитывают на 30 тысяч зрителей.