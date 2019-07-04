День Исети с уборкой городского пруда

7 июля Центр прикладной урбанистики организует День Исети — праздник, призванный привлечь внимание горожан к состоянию главной реки Екатеринбурга.

С 12:00 можно присоединиться к уборке берега Исети от Фурманова до Белинского. Организаторы выдадут перчатки и мусорные пакеты всем желающим.

Днем в саду Нурова пройдут мастер-классы по экологии и активизму. В 15:00 Анастасия Катакова посвятит в историю Царского моста и сада, а Анна Балтина напомнит, зачем деревья нужны реке и почему пойма Исети должна быть зеленой. В 16:00 Ирина Иванова расскажет про городское садоводство, а в 17:00 художник Алексей Рыжков проведет мастер-класс «Исеть и рыбы».

С 16:00 в саду Нурова будет афтепати. В рамках праздника также состоится концерт живой музыки и кинопоказ. Вход на все события бесплатный.