В детском лагере «Восход» в деревне Мерево (Лужский район Ленобласти) зафиксировали вспышку сальмонеллеза. Родители говорят о 58 пострадавших детях, карантин в лагере не объявляли.

«Почему замалчивается информация о массовом отравлении? Часть детей с поносом, рвотой, температурой родители забрали. Много детей лежит в изоляторе. Уже несколько дней в лагере работает комиссия. Шикарный отдых», — пишут в социальных сетях.

В областном Роспотребнадзоре информацию о сальмонеллезе подтвердили. Озвученные цифры по отравившимся детям в ведомстве назвали завышенными.

Одна летняя смена в «Восходе» стоит 39,5 тысячи рублей. Сейчас в лагере отдыхает вторая смена, которая должна завершиться 13 июля.