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Новости5 июля 2019

В детском лагере под Лугой произошла вспышка сальмонеллеза Родители говорят о 58 заболевших детях, Роспотребнадзор назвал эту цифру завышенной

РедакторСергей Феофанов

В детском лагере «Восход» в деревне Мерево (Лужский район Ленобласти) зафиксировали вспышку сальмонеллеза. Родители говорят о 58 пострадавших детях, карантин в лагере не объявляли.

«Почему замалчивается информация о массовом отравлении? Часть детей с поносом, рвотой, температурой родители забрали. Много детей лежит в изоляторе. Уже несколько дней в лагере работает комиссия. Шикарный отдых», — пишут в социальных сетях.

В областном Роспотребнадзоре информацию о сальмонеллезе подтвердили. Озвученные цифры по отравившимся детям в ведомстве назвали завышенными.

Одна летняя смена в «Восходе» стоит 39,5 тысячи рублей. Сейчас в лагере отдыхает вторая смена, которая должна завершиться 13 июля.

UPD: В петербургском комитете по образованию заявили о 13 заболевших детях. Четырех детей госпитализировали и выписали и больницы после медицинской помощи.

 Прошлым летом в детских лагерях Ленобласти уже фиксировали различные санитарные нарушения. Общая сумма штрафов составила не менее 2,4 миллиона рублей.

Источник: «Фонтанка»

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