Администрация не разрешила провести субботник на берегу Исети

Администрация Екатеринбурга запретила проводить праздник, посвященный главной реке города. Об этом сообщает Центр прикладной урбанистики в социальных сетях.

Активистам сообщили об отказе в проведении мероприятия, в связи с поздним обращением в администрацию города. Общественные мероприятия нужно согласовывать минимум за 10 дней до проведения.

Организаторы сообщили о скором проведении подобных мероприятий в саду Нурова. Урбанисты призвали следить за анонсами событий в социальных сетях организации.

Напомним, что праздник должен в поддержку состояния Исети должен был пройти 7 июля. День Исети проводился два год подряд и включал в себя уборку берега реки, мастер-классы от городских активистов и концерт живой музыки.