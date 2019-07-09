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Новости9 июля 2019

Скейт-парк у ДИВСа, который откроется до конца лета В Екатеринбурге появится новый спот для скейтеров

Скейт-парк у ДИВСа, который откроется до конца лета
РедакторАлексей Шахов

В сквере имени Канделя у ДИВСа планируют построить скейт-парк с зоной отдыха за 4,4 миллиона рублей. Как сообщается на сайте Госзакупок,  рампы и горки должны появиться до 15 августа.

В проекте есть три линии для катания, разгонная горка в 3,4 метра и S-образные приземления высотой в 60 сантиметров, длиной в 4,6 метра и шириной в 1,1 метра. Также подрядчику придется сделать две площадки для подготовки не менее 90 сантиметров и металлическую трубу между скатом и площадками. Поверхность для катания должны выполнить из влагоустойчивой фанеры, обработанной антисептиком с двух сторон. По заданию, все материалы должны выдержать морозы до минус 45 градусов и нагрузку до 800 килограммов.

источник, изображения: Госзакупки

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