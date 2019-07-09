Скейт-парк у ДИВСа, который откроется до конца лета

В сквере имени Канделя у ДИВСа планируют построить скейт-парк с зоной отдыха за 4,4 миллиона рублей. Как сообщается на сайте Госзакупок, рампы и горки должны появиться до 15 августа.

В проекте есть три линии для катания, разгонная горка в 3,4 метра и S-образные приземления высотой в 60 сантиметров, длиной в 4,6 метра и шириной в 1,1 метра. Также подрядчику придется сделать две площадки для подготовки не менее 90 сантиметров и металлическую трубу между скатом и площадками. Поверхность для катания должны выполнить из влагоустойчивой фанеры, обработанной антисептиком с двух сторон. По заданию, все материалы должны выдержать морозы до минус 45 градусов и нагрузку до 800 килограммов.