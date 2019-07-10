Рваный целлофан на всю стену рядом с «Мытным двором»

Московский художник Данила Шмелев начал рисовать свой объект в рамках десятого фестиваля «Стенограффия» в Екатеринбурге. Как сообщили The Village организаторы фестиваля, мастер трехмерной визуализации создает работ на тему экологии на стене по адресу: 8 Марта, 8в.

Утром 10 июля рядом с «Мытным двором» появится разорванный зеленый целлофан на всю стену. Пока не понятно, что хочет изобразить Данила — работы будут вести до 11 июля.