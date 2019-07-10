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Новости10 июля 2019

Рваный целлофан на всю стену рядом с «Мытным двором» Московский художник Данила Шмелев рисует объемное граффити на тему экологии в рамках «Стенограффии»

Рваный целлофан на всю стену рядом с «Мытным двором»
РедакторАлексей Шахов

Московский художник Данила Шмелев начал рисовать свой объект в рамках десятого фестиваля «Стенограффия» в Екатеринбурге. Как сообщили The Village организаторы фестиваля, мастер трехмерной визуализации создает работ на тему экологии на стене по адресу: 8 Марта, 8в.

Утром 10 июля рядом с «Мытным двором» появится разорванный зеленый целлофан на всю стену. Пока не понятно, что хочет изобразить Данила — работы будут вести до 11 июля.

Напомним, что основная программа десятого фестиваля «Стенограффия» проходила с 5 по 7 июля. The Village подробно рассказывал обо всех работах, которые создали уличные художники из разных стран мира.

Фотографии: «Стенограффия»/Дмитрий Чабанов

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