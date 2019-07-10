Мэрия Екатеринбурга хочет отсудить землю под станцию метро «Бажовская»

Мэрия Екатеринбурга хочет выкупить землю для спроектированной станции метро «Бажовская» между «Чкаловской» и «Ботанической». Как сообщил на встрече с журналистами мэр Александр Высокинский, сейчас земля «по какой-то причине» оказалась у частного владельца, который построил там дом.

По словам главы города, изначально земля была отдана под парковку, после чего на ней был построен объект капитального строительства и было выдано разрешение на его ввод в эксплуатацию — хотя земля выдавалась без права строительства.

Если не открыть станцию «Бажовскую», то будет невозможно создание третьей ветки, которая должна диагонально идти через город. Пока что в Екатеринбурге не подтвердили строительство второй ветки, которую хотят спроектировать в 2019 году.