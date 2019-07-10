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Новости10 июля 2019

Мэрия Екатеринбурга хочет отсудить землю под станцию метро «Бажовская» Поверх потенциальной станции появился дом

Мэрия Екатеринбурга хочет отсудить землю под станцию метро «Бажовская»
РедакторАлексей Шахов

Мэрия Екатеринбурга хочет выкупить землю для спроектированной станции метро «Бажовская» между «Чкаловской» и «Ботанической». Как сообщил на встрече с журналистами мэр Александр Высокинский, сейчас земля «по какой-то причине» оказалась у частного владельца, который построил там дом.

По словам главы города, изначально земля была отдана под парковку, после чего на ней был построен объект капитального строительства и было выдано разрешение на его ввод в эксплуатацию — хотя земля выдавалась без права строительства.

Если не открыть станцию «Бажовскую», то будет невозможно создание третьей ветки, которая должна диагонально идти через город. Пока что в Екатеринбурге не подтвердили строительство второй ветки, которую хотят спроектировать в 2019 году.

Источник: The Village

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