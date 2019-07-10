Мэрия Екатеринбурга хочет отсудить землю под станцию метро «Бажовская» Поверх потенциальной станции появился дом
Мэрия Екатеринбурга хочет выкупить землю для спроектированной станции метро «Бажовская» между «Чкаловской» и «Ботанической». Как сообщил на встрече с журналистами мэр Александр Высокинский, сейчас земля «по какой-то причине» оказалась у частного владельца, который построил там дом.
По словам главы города, изначально земля была отдана под парковку, после чего на ней был построен объект капитального строительства и было выдано разрешение на его ввод в эксплуатацию — хотя земля выдавалась без права строительства.
Если не открыть станцию «Бажовскую», то будет невозможно создание третьей ветки, которая должна диагонально идти через город. Пока что в Екатеринбурге не подтвердили строительство второй ветки, которую хотят спроектировать в 2019 году.
Источник: The Village
Читайте также:
Строить вторую ветку метро в Екатеринбурге на деньги Пенсионного фонда
По словам главы департамнта экономики, 75 миллиардов не потянет «ни один бюджет, в том числе, федеральный»
Строить вторую ветку метро в Екатеринбурге на деньги Пенсионного фонда По словам главы департамнта экономики, 75 миллиардов не потянет «ни один бюджет, в том числе, федеральный»
Губернатор Евгений Куйвашев — о том, когда в Екатеринбурге построят вторую ветку метро
Глава области рассказал, когда горожанам ждать новые станции
Губернатор Евгений Куйвашев — о том, когда в Екатеринбурге построят вторую ветку метро Глава области рассказал, когда горожанам ждать новые станции
Не построить вторую ветку метро в Екатеринбурге из-за протестов за сквер
Вице-мэр по внутренней и информационной политике сказала, что город может лишиться финансирования
Не построить вторую ветку метро в Екатеринбурге из-за протестов за сквер Вице-мэр по внутренней и информационной политике сказала, что город может лишиться финансирования
Минтранс — о том, почему не следует финансировать вторую ветку метро в Екатеринбурге
Федеральное ведомство рекомендовало не выделять день на строительство новых станций к 300-летию города
Минтранс — о том, почему не следует финансировать вторую ветку метро в Екатеринбурге Федеральное ведомство рекомендовало не выделять день на строительство новых станций к 300-летию города
Не построить вторую ветку метро в Екатеринбурге из-за протестов за сквер
Вице-мэр по внутренней и информационной политике сказала, что город может лишиться финансирования
Не построить вторую ветку метро в Екатеринбурге из-за протестов за сквер Вице-мэр по внутренней и информационной политике сказала, что город может лишиться финансирования
Губернатор Евгений Куйвашев — о том, когда в Екатеринбурге построят вторую ветку метро
Глава области рассказал, когда горожанам ждать новые станции
Губернатор Евгений Куйвашев — о том, когда в Екатеринбурге построят вторую ветку метро Глава области рассказал, когда горожанам ждать новые станции
Строить вторую ветку метро в Екатеринбурге на деньги Пенсионного фонда
По словам главы департамнта экономики, 75 миллиардов не потянет «ни один бюджет, в том числе, федеральный»