Открытая лекция о современном цифровом искусстве пройдет в галерее Бронштейна 17 июля Ее проведет дизайнер и арт-критик Екатерина Беляева из Владивостока
17 июля в галерее Виктора Бронштейна дизайнер и арт-критик Екатерина Беляева (г. Владивосток) проведет открытую лекцию о современном цифровом и технологическом искусстве. Об этом сообщает пресс-служба галереи.
Екатерина Беляева — идеолог фестиваля технологического искусства «ПУСК» и лидер магистратуры Digital Art в Дальневосточном федеральном университете. DA — магистерская программа на грани искусства и науки. Студенты изучают новые медиатехнологии и применяют их в творчестве, дизайне и архитектуре.
Екатерина расскажет, как инновационные технологии становятся частью арт-проектов. Лекция будет интересна всем, кто работает в сфере искусства, архитектуры, новых технологий, событийных проектов, выставочного дизайна, а также тем, кто хочет создавать новые медиа-объекты и интерактивные инсталляции.
Начало лекции — в 19:30. Вход свободный, однако необходима предварительная запись по телефону: (3952) 75-60-30. Лекция пройдет в залах галереи по адресу: ул. Октябрьской Революции, д. 3.
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