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Новости11 июля 2019

Стикеры «Опломбировано», перекрывающие рты плакатам в центре Екатеринбурга Уральская художница Лена Шубенцева сделала арт-проект, вдохновившись визитом Путина

Стикеры «Опломбировано», перекрывающие рты плакатам в центре Екатеринбурга
РедакторАлексей Шахов

Уральская художница, вдохновившись визитом Владимира Путина в Екатеринбург, опломбировала рты людей на плакатах города. Фотографии опубликовал канал Street Art Hunter.

Напомним, что в рамках время визита президента в Екатеринбург в городе со стикером ФСО «Опломбировано» стояли все двери, окна, люки и даже небольшие столбики со светофорами. Об этом мы рассказывали в итоговой публикации о визите Путина.

Фотографии: Street Art Hunter

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