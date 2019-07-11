Новости11 июля 2019
Стикеры «Опломбировано», перекрывающие рты плакатам в центре Екатеринбурга Уральская художница Лена Шубенцева сделала арт-проект, вдохновившись визитом Путина
Уральская художница, вдохновившись визитом Владимира Путина в Екатеринбург, опломбировала рты людей на плакатах города. Фотографии опубликовал канал Street Art Hunter.
Напомним, что в рамках время визита президента в Екатеринбург в городе со стикером ФСО «Опломбировано» стояли все двери, окна, люки и даже небольшие столбики со светофорами. Об этом мы рассказывали в итоговой публикации о визите Путина.
Фотографии: Street Art Hunter
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