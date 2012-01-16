Piterland — крытый аквапарк на 2 000 человек с 5 горками разной степени сложности, чашей для дайвинга, волновым бассейном, детской зоной и 13 видами бань. Его сферический купол виден в парке 300-летия Петербурга с 2006 года, а в начале января 2012-го, с момента открытия комплекса, его зарегистрируют в Книге рекордов Гиннесса.

Дата начала работ: 2006 год

Дата окончания работ: январь 2012 года

Площадь аквапарка: 25 000 кв. м

1. Кафе;

2. Гардероб;

3. Проходной пункт;

4. Ресепшен;

5. Касса доплаты;

6. Кабинки для переодевания;

7. Хранение;

8. Душевые; 9. Кафе-бар;

10. Детский замок;

11. Горки;

12. Волновой бассейн;

13. Дайвинг;

14. Река;

15. Коктейль-бар;

16. Спа-зона;

17. Сауны.

КУПОЛ

Новый аквапарк Piterland обещает стать не только местом для развлечений, но и новой городской достопримечательностью. Деревянный 45-метровый купол аквапарка является одним из самых больших подобных сооружений в мире. Владельцы комплекса хотят зарегистрировать его в Книге рекордов Гиннесса. Сооружение из балок покрывает негорючая сверхпрочная плёнка, способная выдержать мороз, ветер, жару и, если верить зарубежным экспериментам, даже автомобиль, который проедется по материалу, растянутому в воздухе. Подобная мембрана покрывает Мюнхенский стадион. Вблизи она выглядит как морозный узор на стёклах в виде кленовых листьев. За время строительства аквапарка, с учётом двух лет простоя из-за кризиса, купол успел выдержать и сильный холод, и аномальную для Петербурга жару, и порывы шквалистого ветра — всё осталось в целости. Внутреннюю безопасность в аквапарке обеспечивает штат из 45 человек. Все они сертифици-рованные инструкторы МЧС. Внутреннюю безопасность в аквапарке обеспечивает штат из 45 человек. Все они сертифици-рованные инструкторы МЧС.



ВИТАЛИЙ КОЖИН Генеральный директор компании Piterland «В городе не хватает мест, где всегда будет хорошая погода и можно будет плавать. Даже летом, когда люди приходят на Крестовский остров, у них в распоряжении есть только несколько ресторанов, где сделаны бассейны. Купаться в озёрах тоже опасно, часто вода там загрязнена. Летом мы откроем террасу, будет оборудован летний пляж с бунгало и лежаками. Сервис будет на первоклассном уровне, нам важно, чтобы человек мог чувствовать себя как в Европе: интересно, весело и безопасно».

АТТРАКЦИОНЫ

Начинается аквапарк со стойки регистрации, где каждый посетитель получает входной браслет. Деньги на территорию аквапарка брать неудобно, поэтому на браслет записываются все траты, а рассчитывается посетитель уже на выходе. Переодеться можно в одиночных раздевалках или за дополнительную плату снять на весь день раздевалку семейного типа — подобие каюты с диваном, вешалками и столом. На стенах в купальной зоне нарисованы пиратские карты, колонны имитируют статуи Моаи с острова Пасхи. Пальмы, кактусы и прочая растительность — искусственная, но из натуральных материалов. Аквапарк рассчитан на 2 000 человек. Аквапарк рассчитан на 2 000 человек.

Всего в аквапарке пять больших горок. Самые экстремальные — синяя и тёмно-зелёная: они сделаны по технологии Master Blaster (аналог американских горок, только в воде). С синей горки длиной 212 метров посетитель сможет съехать за 45 секунд. Особенность горки в том, что человек, вопреки законам всемирного тяготения, взлетает вверх с помощью потока воды, а затем съезжает вниз с поворотами. Тёмно-зелёная горка меньше и по виражам, и по длине: 153 метра. Оранжевая труба — наименее экстремальная из трех, со спокойными спиралями и поворотами. Светло-зелёная и красная — классические прямые водные горки. В пиратском корабле оборудуют ресторан.

По периметру площадки расположены маленькие джакузи. Отдельное место отведено под бассейн, где раз в полчаса запускают искусственные волны. На острове для детей до семи лет оборудованы маленькие горки, лабиринты, сетки для лазанья, разбрызгиватели, а сверху висит большой ковш, который периодически опрокидывает воду.

В аквапарке действуют тринадцать видов бань с разным дизайном, температурой, интенсивностью пара, маслами и вениками. Среди них: русская, индийская, турецкая, бухарская, африканская, скифская, римская, египетская, финская, инфракрасная, ледяная, японская и баня ацтеков. Также есть спа-салон с обертываниями, солярием и тайским массажем, который делают граждане Таиланда﻿. В аквапарке 13 видов бань и саун.

Поесть и выпить на территории аквапарка можно в трёх местах: на втором этаже в кафе-столовой с самообслуживанием, в ресторане на огромном деревянном корабле среди аттракционов и в баре на первом этаже.

Вскоре в аквапарке откроется школа дайвинга. Для этого здесь оборудована чаша глубиной шесть метров, закуплено оборудование, готовятся залы для теоретических уроков, мойки и сушилки для аквалангов. Обучение будет проводиться по системе PADI с сертификатами международного образца, дающими право погружаться на подобную глубину уже в открытом море. Обучение в школе дайвинга будет стоить около 10 000 рублей, разовое погружение — 1 500 рублей.



ВХОД И ПРОЕЗД

Цена билета зависит от времени и дня недели. В стоимость входит катание на горках, купание в волновом бассейне, посещение бань. Отдельно оплачиваются услуги массажиста, парильщика, еда и напитки. Аквапарк находится в торговом комплексе Piterland, рядом с парком 300-летия Санкт-Петербурга. Скоро к нему будут ходить бесплатные автобусы от метро «Старая Деревня», а летом планируют запустить речные трамвайчики.



АЛЕКСАНДР МИЗЮКАЕВ PR-специалист Piterland

«Может показаться, что пять горок — это мало, но аквапарк отличается от остальных тем, что направлен не только на развлечение, но и на релаксацию. „Питерленд“ представляет собой удачное сочетание острых ощущений и отдыха. К тому же маленькие дети могут находиться в безопасной зоне детской площадки, оборудованной маленькими горками. Уровень воды такой, что с ребёнком ничего не может случиться. Но в то же время есть и экстрим для детей. Периодически опрокидывается чаша с водой. Недавно я видел, как наши спасатели, все взрослые мужчины, с восторгом опробовали этот аттракцион на себе. Наблюдая за ними, я подумал, что маленькие дети смогут в безопасности испытать эйфорию, какую взрослый человек испытывает, проезжая под водопадами на реке Игуасу в Аргентине».

Аквапарк «Питерленд»

ТРК «Питерленд»

Приморский пр., 72

Пн-Вс: 10:00–23:00

Вход: 800–1 500 рублей — взрослый, 550–750 рублей — детский

www.piterland.ru