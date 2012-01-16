Фоторепортаж: Аквапарк Piterland изнутри В конце января рядом с парком 300-летия Петербурга заработает один из самых больших крытых аквапарков в Европе. The Village побывал внутри и узнал, что ожидает посетителей после открытия.
Piterland — крытый аквапарк на 2 000 человек с 5 горками разной степени сложности, чашей для дайвинга, волновым бассейном, детской зоной и 13 видами бань. Его сферический купол виден в парке 300-летия Петербурга с 2006 года, а в начале января 2012-го, с момента открытия комплекса, его зарегистрируют в Книге рекордов Гиннесса.
Дата начала работ: 2006 год
1. Кафе;
9. Кафе-бар;
КУПОЛ
Новый аквапарк Piterland обещает стать не только местом для развлечений, но и новой городской достопримечательностью. Деревянный 45-метровый купол аквапарка является одним из самых больших подобных сооружений в мире. Владельцы комплекса хотят зарегистрировать его в Книге рекордов Гиннесса. Сооружение из балок покрывает негорючая сверхпрочная плёнка, способная выдержать мороз, ветер, жару и, если верить зарубежным экспериментам, даже автомобиль, который проедется по материалу, растянутому в воздухе. Подобная мембрана покрывает Мюнхенский стадион. Вблизи она выглядит как морозный узор на стёклах в виде кленовых листьев. За время строительства аквапарка, с учётом двух лет простоя из-за кризиса, купол успел выдержать и сильный холод, и аномальную для Петербурга жару, и порывы шквалистого ветра — всё осталось в целости.
Внутреннюю безопасность в аквапарке обеспечивает штат из 45 человек. Все они сертифици-рованные инструкторы МЧС.
«В городе не хватает мест, где всегда будет хорошая погода и можно будет плавать. Даже летом, когда люди приходят на Крестовский остров, у них в распоряжении есть только несколько ресторанов, где сделаны бассейны. Купаться в озёрах тоже опасно, часто вода там загрязнена. Летом мы откроем террасу, будет оборудован летний пляж с бунгало и лежаками. Сервис будет на первоклассном уровне, нам важно, чтобы человек мог чувствовать себя как в Европе: интересно, весело и безопасно».
АТТРАКЦИОНЫ
Начинается аквапарк со стойки регистрации, где каждый посетитель получает входной браслет. Деньги на территорию аквапарка брать неудобно, поэтому на браслет записываются все траты, а рассчитывается посетитель уже на выходе. Переодеться можно в одиночных раздевалках или за дополнительную плату снять на весь день раздевалку семейного типа — подобие каюты с диваном, вешалками и столом. На стенах в купальной зоне нарисованы пиратские карты, колонны имитируют статуи Моаи с острова Пасхи. Пальмы, кактусы и прочая растительность — искусственная, но из натуральных материалов.
Аквапарк рассчитан на 2 000 человек.
Всего в аквапарке пять больших горок. Самые экстремальные — синяя и тёмно-зелёная: они сделаны по технологии Master Blaster (аналог американских горок, только в воде). С синей горки длиной 212 метров посетитель сможет съехать за 45 секунд. Особенность горки в том, что человек, вопреки законам всемирного тяготения, взлетает вверх с помощью потока воды, а затем съезжает вниз с поворотами. Тёмно-зелёная горка меньше и по виражам, и по длине: 153 метра. Оранжевая труба — наименее экстремальная из трех, со спокойными спиралями и поворотами. Светло-зелёная и красная — классические прямые водные горки.
В пиратском корабле оборудуют ресторан.
По периметру площадки расположены маленькие джакузи. Отдельное место отведено под бассейн, где раз в полчаса запускают искусственные волны. На острове для детей до семи лет оборудованы маленькие горки, лабиринты, сетки для лазанья, разбрызгиватели, а сверху висит большой ковш, который периодически опрокидывает воду.
В аквапарке действуют тринадцать видов бань с разным дизайном, температурой, интенсивностью пара, маслами и вениками. Среди них: русская, индийская, турецкая, бухарская, африканская, скифская, римская, египетская, финская, инфракрасная, ледяная, японская и баня ацтеков. Также есть спа-салон с обертываниями, солярием и тайским массажем, который делают граждане Таиланда.
В аквапарке 13 видов бань и саун.
Поесть и выпить на территории аквапарка можно в трёх местах: на втором этаже в кафе-столовой с самообслуживанием, в ресторане на огромном деревянном корабле среди аттракционов и в баре на первом этаже.
Вскоре в аквапарке откроется школа дайвинга. Для этого здесь оборудована чаша глубиной шесть метров, закуплено оборудование, готовятся залы для теоретических уроков, мойки и сушилки для аквалангов. Обучение будет проводиться по системе PADI с сертификатами международного образца, дающими право погружаться на подобную глубину уже в открытом море. Обучение в школе дайвинга будет стоить около 10 000 рублей, разовое погружение — 1 500 рублей.
ВХОД И ПРОЕЗД
Цена билета зависит от времени и дня недели. В стоимость входит катание на горках, купание в волновом бассейне, посещение бань. Отдельно оплачиваются услуги массажиста, парильщика, еда и напитки. Аквапарк находится в торговом комплексе Piterland, рядом с парком 300-летия Санкт-Петербурга. Скоро к нему будут ходить бесплатные автобусы от метро «Старая Деревня», а летом планируют запустить речные трамвайчики.
Аквапарк «Питерленд»
ТРК «Питерленд»
Приморский пр., 72
Пн-Вс: 10:00–23:00
Вход: 800–1 500 рублей — взрослый, 550–750 рублей — детский
www.piterland.ru
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Комментарии
Долгострой был страшный. То. что вижу на фотографиях - словно другой мир. Круто. Но главное, чтобы был контроль качества воды хороший!
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