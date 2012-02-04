На шествие за честные выборы, по данным ГУВД, вышли до 3 000 человек. Сами митингующие оценили свою численность в 30 000, сообщает «Интерфакс». На демонстрацию собрались представители большинства оппозиционных организаций Петербурга — либералов, коммунистов, националистов, зеленых, — а также обычные граждане.

По всему пути следования, от БКЗ до Конюшенной площади, на перекрытых улицах стояло оцепление — полицейские и омоновцы, некоторые из них надели валенки. Ряд из бойцов ОМОНа шел и перед демонстрантами. Две колонны сопровождал патрульный вертолет. Задержаний не было. Участники шествия скандировали «Это наш город», «Путин — вор», «Русские, вперед», «Свободу политзаключенным», требовали отставки главы ЦИК РФ Владимира Чурова.