Фоторепортаж: Шествие за честные выборы в Петербурге В Петербурге на шествие и митинг «За честные выборы» собрались, по разным данным, от 3 до 30 тысяч человек. Фотограф The Village поучаствовал в демонстрации и снял людей, вышедших протестовать.
На шествие за честные выборы, по данным ГУВД, вышли до 3 000 человек. Сами митингующие оценили свою численность в 30 000, сообщает «Интерфакс». На демонстрацию собрались представители большинства оппозиционных организаций Петербурга — либералов, коммунистов, националистов, зеленых, — а также обычные граждане.
По всему пути следования, от БКЗ до Конюшенной площади, на перекрытых улицах стояло оцепление — полицейские и омоновцы, некоторые из них надели валенки. Ряд из бойцов ОМОНа шел и перед демонстрантами. Две колонны сопровождал патрульный вертолет. Задержаний не было. Участники шествия скандировали «Это наш город», «Путин — вор», «Русские, вперед», «Свободу политзаключенным», требовали отставки главы ЦИК РФ Владимира Чурова.
Шествие «За честные выборы» пройдёт от БКЗ до Конюшенной площади
Прямая трансляция: митинг в Москве
После шествия на Конюшенной площади состоялся митинг. Все желающие не поместились на огороженной территории, и полиции пришлось расширить оцепление почти до канала Грибоедова. Сегодня средняя температура в Петербурге составила минус 19 градусов; чтобы справиться с холодом, митингующие организовали полевую кухню и раздавали горячий чай.
Напомним, что по согласованию шествие должно было пройти без партийной или идеологической символики организаций, участвующих в акции. Однако флагов в толпе было не меньше сотни. Вместе с петербуржцами сегодня митинговали жители более сотни городов по всему миру.
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