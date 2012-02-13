Хасанский рынок открывается после долгой реставрации. В феврале начинает работу первый корпус, в котором будут продавать продукты, обувь, одежду и предметы личного пользования. Второй корпус с автозапчастями планируют открыть осенью текущего года. 
 
Дата начала работ: 26 января 2010 года
Дата окончания работ: 14 февраля 2012 года
Площадь: 10 000 кв. м
Объем общих инвестиций: 340 млн рублей

1. Основной вход;
2, 3. Дополнительный вход;
4. Овощи и фрукты; 
5. Рыба, мясо и молочные продукты;
6. Разделочные столы;
7. Холодильные камеры и зона хранения;

 

8. Одежда, обувь, товары для дома;
9. Парковка;
10. Разгрузочная зона;
11. Будущий второй корпус с вещевыми рядами и рынком запчастей.

В Красногвардейском районе открывается первый корпус Хасанского рынка, реконструкция которого длилась больше двух лет. Прежний рынок представлял собой типичную для 90-х картину — ряды вагончиков под открытым небом. Перестроить его решили в январе 2010 года, но ремонтные работы удалось начать не сразу: арендаторов выселяли на протяжении восьми месяцев. Предприниматели отказывались выезжать, противостояли ОМОНу, организовали митинг с импровизированным броневиком и лозунгами «Нет коррупции» и даже ходили на пикеты к крейсеру «Аврора», угрожая городской администрации революцией. 


 


Леонид Серафимовский, начальник сектора производственной деятельности Комитета по строительству: «Первым подобным проектом был Гражданский рынок. На Хасанском была запущенная ситуация: и криминал, и плачевное санитарное состояние. Теперь здесь современное здание с новым оборудованием, со всеми удобствами для продавцов. Думаю, что скоро будет запущено еще несколько проектов по строительству крытых рынков: малый бизнес нуждается в таких местах».

Новый рынок располагается в двухэтажном здании с отоплением, вентиляцией, канализацией, пластиковыми дверьми и окнами и парковкой на 500 мест. Помещение даже оборудовали пандусами для инвалидов и пенсионеров с тележками на колесах. Внутренние торговые пространства разделены на две части: сельскохозяйственную с продуктами и непродовольственную с одеждой, обувью и товарами для дома. Свои торговые точки будущие продавцы получали методом лотереи: каждый вытягивал жребий с номером места. 


ПРОДУКТОВЫЙ ЗАЛ

Зал площадью 2 000 кв. м визуально поделен на три зоны. Первая, в центре, служит для продажи скоропортящихся продуктов: мяса, рыбы, сыра, колбасы, птицы, полуфабрикатов, кисломолочной продукции. Здесь стоят средне- и низкотемпературные витрины-прилавки с мойками для рук. Всё торговое оборудование, которое установили на Хасанском, российского производства. Этот пункт изначально был прописан в договоре с подрядчиком.

 

На сельско-хозяйственной части рынка устроено 350 мест под продажу. 

Во второй зоне обычные прилавки — они отойдут продавцам свежих и маринованных овощей, фруктов, ягод и зелени. Отдельную площадь занимают разделочные столы, куда будут приносить туши для мясных лотков. Все продукты, не выставленные на обозрение, будут хранить в отдельном помещении с семью огромными холодильными камерами. В течение рабочего дня из прилегающих к торговому залу отсеков хранения будут довозить закончившиеся продукты

 

Стоимость аренды места в сельско-хозяйственной части 200–500 рублей в день.

 

ВЕЩЕВОЙ РЫНОК

Под непродовольственный рынок отведены часть первого и весь второй этаж. Отдельные помещения с евроремонтом по ассортименту будут похожи на стандартные торговые центры, которые есть возле почти любой станции метро. Здесь будут продавать одежду, обувь, косметику, товары для дома. Пустые помещения сдаются за 1 200 рублей в месяц, а обустроить павильон каждый владелец сможет на свой вкус. 

 

Товары личного потребления будут продавать в 96 секциях площадью около 4–6 кв. м каждая. 