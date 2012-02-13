Хасанский рынок открывается после долгой реставрации. В феврале начинает работу первый корпус, в котором будут продавать продукты, обувь, одежду и предметы личного пользования. Второй корпус с автозапчастями планируют открыть осенью текущего года.

Дата начала работ: 26 января 2010 года

Дата окончания работ: 14 февраля 2012 года

Площадь: 10 000 кв. м

Объем общих инвестиций: 340 млн рублей

1. Основной вход;

2, 3. Дополнительный вход;

4. Овощи и фрукты;

5. Рыба, мясо и молочные продукты;

6. Разделочные столы;

7. Холодильные камеры и зона хранения; 8. Одежда, обувь, товары для дома;

9. Парковка;

10. Разгрузочная зона;

11. Будущий второй корпус с вещевыми рядами и рынком запчастей.

В Красногвардейском районе открывается первый корпус Хасанского рынка, реконструкция которого длилась больше двух лет. Прежний рынок представлял собой типичную для 90-х картину — ряды вагончиков под открытым небом. Перестроить его решили в январе 2010 года, но ремонтные работы удалось начать не сразу: арендаторов выселяли на протяжении восьми месяцев. Предприниматели отказывались выезжать, противостояли ОМОНу, организовали митинг с импровизированным броневиком и лозунгами «Нет коррупции» и даже ходили на пикеты к крейсеру «Аврора», угрожая городской администрации революцией.





Леонид Серафимовский, начальник сектора производственной деятельности Комитета по строительству: «Первым подобным проектом был Гражданский рынок. На Хасанском была запущенная ситуация: и криминал, и плачевное санитарное состояние. Теперь здесь современное здание с новым оборудованием, со всеми удобствами для продавцов. Думаю, что скоро будет запущено еще несколько проектов по строительству крытых рынков: малый бизнес нуждается в таких местах».

Новый рынок располагается в двухэтажном здании с отоплением, вентиляцией, канализацией, пластиковыми дверьми и окнами и парковкой на 500 мест. Помещение даже оборудовали пандусами для инвалидов и пенсионеров с тележками на колесах. Внутренние торговые пространства разделены на две части: сельскохозяйственную с продуктами и непродовольственную с одеждой, обувью и товарами для дома. Свои торговые точки будущие продавцы получали методом лотереи: каждый вытягивал жребий с номером места.





ПРОДУКТОВЫЙ ЗАЛ

Зал площадью 2 000 кв. м визуально поделен на три зоны. Первая, в центре, служит для продажи скоропортящихся продуктов: мяса, рыбы, сыра, колбасы, птицы, полуфабрикатов, кисломолочной продукции. Здесь стоят средне- и низкотемпературные витрины-прилавки с мойками для рук. Всё торговое оборудование, которое установили на Хасанском, российского производства. Этот пункт изначально был прописан в договоре с подрядчиком. На сельско-хозяйственной части рынка устроено 350 мест под продажу. На сельско-хозяйственной части рынка устроено 350 мест под продажу.

Во второй зоне обычные прилавки — они отойдут продавцам свежих и маринованных овощей, фруктов, ягод и зелени. Отдельную площадь занимают разделочные столы, куда будут приносить туши для мясных лотков. Все продукты, не выставленные на обозрение, будут хранить в отдельном помещении с семью огромными холодильными камерами. В течение рабочего дня из прилегающих к торговому залу отсеков хранения будут довозить закончившиеся продукты. Стоимость аренды места в сельско-хозяйственной части 200–500 рублей в день. Стоимость аренды места в сельско-хозяйственной части 200–500 рублей в день.

ВЕЩЕВОЙ РЫНОК