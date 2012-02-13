Фоторепортаж: Хасанский рынок до открытия После митингов, борьбы с ОМОНом и затянувшегося на два года строительства открывается первый корпус Хасанского рынка. Здесь будет два этажа с продуктами, одеждой и товарами для дома.
Хасанский рынок открывается после долгой реставрации. В феврале начинает работу первый корпус, в котором будут продавать продукты, обувь, одежду и предметы личного пользования. Второй корпус с автозапчастями планируют открыть осенью текущего года.
Дата начала работ: 26 января 2010 года
1. Основной вход;
8. Одежда, обувь, товары для дома;
В Красногвардейском районе открывается первый корпус Хасанского рынка, реконструкция которого длилась больше двух лет. Прежний рынок представлял собой типичную для 90-х картину — ряды вагончиков под открытым небом. Перестроить его решили в январе 2010 года, но ремонтные работы удалось начать не сразу: арендаторов выселяли на протяжении восьми месяцев. Предприниматели отказывались выезжать, противостояли ОМОНу, организовали митинг с импровизированным броневиком и лозунгами «Нет коррупции» и даже ходили на пикеты к крейсеру «Аврора», угрожая городской администрации революцией.
Новый рынок располагается в двухэтажном здании с отоплением, вентиляцией, канализацией, пластиковыми дверьми и окнами и парковкой на 500 мест. Помещение даже оборудовали пандусами для инвалидов и пенсионеров с тележками на колесах. Внутренние торговые пространства разделены на две части: сельскохозяйственную с продуктами и непродовольственную с одеждой, обувью и товарами для дома. Свои торговые точки будущие продавцы получали методом лотереи: каждый вытягивал жребий с номером места.
ПРОДУКТОВЫЙ ЗАЛ
Зал площадью 2 000 кв. м визуально поделен на три зоны. Первая, в центре, служит для продажи скоропортящихся продуктов: мяса, рыбы, сыра, колбасы, птицы, полуфабрикатов, кисломолочной продукции. Здесь стоят средне- и низкотемпературные витрины-прилавки с мойками для рук. Всё торговое оборудование, которое установили на Хасанском, российского производства. Этот пункт изначально был прописан в договоре с подрядчиком.
На сельско-хозяйственной части рынка устроено 350 мест под продажу.
Во второй зоне обычные прилавки — они отойдут продавцам свежих и маринованных овощей, фруктов, ягод и зелени. Отдельную площадь занимают разделочные столы, куда будут приносить туши для мясных лотков. Все продукты, не выставленные на обозрение, будут хранить в отдельном помещении с семью огромными холодильными камерами. В течение рабочего дня из прилегающих к торговому залу отсеков хранения будут довозить закончившиеся продукты.
Стоимость аренды места в сельско-хозяйственной части 200–500 рублей в день.
ВЕЩЕВОЙ РЫНОК
Под непродовольственный рынок отведены часть первого и весь второй этаж. Отдельные помещения с евроремонтом по ассортименту будут похожи на стандартные торговые центры, которые есть возле почти любой станции метро. Здесь будут продавать одежду, обувь, косметику, товары для дома. Пустые помещения сдаются за 1 200 рублей в месяц, а обустроить павильон каждый владелец сможет на свой вкус.
Товары личного потребления будут продавать в 96 секциях площадью около 4–6 кв. м каждая.
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