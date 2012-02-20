18 февраля в Петербурге прошел митинг в «За великую Россию» в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина. На площадь перед БКЗ вышли люди с такими плакатами: «Переменам — да, революции — нет», «Голосуй за Путина», «Мы — за Путина, за сильную Россию», «С Путиным всё путем». Число выступающих наблюдатели оценивают в 7–10 тысяч человек, а пресс-служба МВД по Петербургу и области — в 60 тысяч. Если оценить размер площади перед БКЗ, это означает, что на квадратный метр приходилось по 6–8 человек.

Митинговать вышли в основном люди старше 40 лет, пенсионеры и представители национальных меньшинств. В толпе слышались разговоры о том, что многие госслужащие и сотрудники предприятий участвуют, чтобы «отчитаться перед начальством», под угрозой увольнения, а транспаранты и плакаты с лозунгами получили за несколько часов до выступлений.

Несколько сотен человек приехали на митинг на автобусах с названиями районов города, а после демонстрации их организованно развозили по домам. Фотограф The Village насчитал не менее 15 автобусов.