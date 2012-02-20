Фоторепортаж: Митинг в поддержку Путина в Петербурге Митинг в поддержку Путина в Петербурге, по оценкам пресс-службы МВД, собрал 60 тысяч человек. По оценкам наблюдателей, на площадь перед БКЗ «Октябрьский» вышли 7–10 тысяч демонстрантов.
18 февраля в Петербурге прошел митинг в «За великую Россию» в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина. На площадь перед БКЗ вышли люди с такими плакатами: «Переменам — да, революции — нет», «Голосуй за Путина», «Мы — за Путина, за сильную Россию», «С Путиным всё путем». Число выступающих наблюдатели оценивают в 7–10 тысяч человек, а пресс-служба МВД по Петербургу и области — в 60 тысяч. Если оценить размер площади перед БКЗ, это означает, что на квадратный метр приходилось по 6–8 человек.
Митинговать вышли в основном люди старше 40 лет, пенсионеры и представители национальных меньшинств. В толпе слышались разговоры о том, что многие госслужащие и сотрудники предприятий участвуют, чтобы «отчитаться перед начальством», под угрозой увольнения, а транспаранты и плакаты с лозунгами получили за несколько часов до выступлений.
Несколько сотен человек приехали на митинг на автобусах с названиями районов города, а после демонстрации их организованно развозили по домам. Фотограф The Village насчитал не менее 15 автобусов.
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С призывами пойти на выборы 4 марта и проголосовать за Путина выступили ректор Горного института Владимир Литвиненко, директор Исаакиевского собора Николай Буров, спикер парламента Вячеслав Макаров и муфтий Джафар Пончаев.
Митингующие начали расходиться уже через полчаса после начала выступлений, а через 50 минут площадь практически опустела. Полицейские, охранявшие порядок, вели себя сдержанно и никого не арестовали.
Комментарии
Дальше будет еще 12 лет его гнусная ботоксная рожа.
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