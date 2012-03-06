На прошедшем 5 марта митинге, по данным Интерфакс, задержано 370 человек, а всего в акции приняли участие 800. По словам очевидцев, на площадь вышло от 2 до 5 тысяч человек. Два автозака увозили задержанных раз в 15–20 минут. Судя по всему, основной задачей ОМОНа было оттеснить людей на прилегающие улицы и тротуары, чтобы протест не казался таким массовым. По площади даже пустили колонну уборочных машин, вынуждая митингующих отойти с проезжей части. Люди выкрикивали лозунги, зажигали файеры, у некоторых оказались дымовые шашки. Среди пришедших было много молодежи, пенсионеров, а также наблюдателей со вчерашних выборов. Один из них держал в руке копию протокола, согласно которому Путин получил 44,8% голосов, а Прохоров — 28,5%. Палаточного лагеря, который собирались развернуть представители Объединенного Гражданского Фронта и других оппозиционных организаций, замечено не было. Полицейские и ОМОН дежурили на площади еще накануне, 4 марта, но тогда массовых выступлений здесь не было. По сообщениям Комитета по безопасности, отряды собрались на площади чтобы обеспечить проведение съемок фильма «Возвращение в Петербург», организованных «Ленфильмом» у Мариинского дворца. Об этом пишет «Деловой Петербург». Несколько софитов и муляжей военной техники было замечено еще днем, но съемочная группа так и не появилась.