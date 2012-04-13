Фоторепортаж: Как разводят Дворцовый мост The Village побывал на пробной разводке Дворцового моста и узнал, сколько людей и тонн металла задействовано в процессе и почему опасно оставаться на крыльях перед разводкой.
30 апреля в Петербурге официально открывается период навигации. Как только транзитные суда подадут первые заявки на проход через Неву, мосты начнут разводить. А пока жители города то и дело оказываются отрезанными от другого берега из-за пробных разводок. The Village побывал на тесте Дворцового моста и узнал, как работает механизм, которому больше сотни лет, и сколько людей и тонн металла задействовано в главном туристическом развлечении лета.
ДВОРЦОВЫЙ МОСТ
РАЗВОДЯТ С 01:05 ДО 04:50
Открыт: в 1916 году
Длина: 260 м
Ширина: 27,8 м
Персонал: 14 чел.
НАВИГАЦИЯ НАЧИНАЕТСЯ С СЕРЕДИНЫ АПРЕЛЯ
И ЗАКАНЧИВАЕТСЯ В КОНЦЕ НОЯБРЯ
За два с половиной часа до разводки механики начинают проверять и настраивать оборудование.
В 00:45 охранники выгоняют зевак и перекрывают мост. Дворцовый охраняют шесть человек.
В 01:05 начинается разводка моста. Работу Дворцового обеспечивают восемь механиков в две смены.
Скрытые внутри моста противовесы поднимают крылья на угол в 67 градусов.
РАЗВОДНОЙ МЕХАНИЗМ
Механики проверяют готовность моста к периоду навигации, нервничают и переговариваются по рациям: «Подушки основным!», «Желоб большой или маленький закатывали?», «Коля, ты, вместо того чтобы к крылу приварить, приварил к постоянной части!» Проверку начинают заранее, чтобы в течение сезона не пришлось внепланово отменять разводку. Авария случилась только однажды, в 2002 году: на шестерёнке сломался зубец, и конструкция встала. Специалистам дали сутки на исправление неполадки. Следующей ночью Дворцовый развели в обычном режиме.
Работа на мосту начинается ежедневно в 22:30. До нажатия кнопки «Пуск» проверяют механизмы и отлаживают датчики. Процесс этот нервный, сотрудники честно предупреждают: «Будем материться».
Авария на Дворцовом случилась лишь однажды, в 2002 году, из-за коррозии металла. Ее устранили за день.
Разводной механизм Дворцового моста построен в 1916 году и с тех пор не менялся. Работает он по принципу деревенского колодца-журавля, у которого на одном конце ведро, а на другом — тяжёлый предмет-противовес. У Дворцового вместо ведра — крылья по 800 тонн каждое, а противовесы — большие металлические ящики с бетоном, спрятанные под неразводными пролётами моста, весом по 200 тонн. Механизм запускается с помощью шестерёнок внутри неподвижного основания моста, которые работают от шести электрических двигателей. С помощью подводных кабелей мост соединен с пультом управления.
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
Пульт управления находится в маленьком помещении на Василеостровской стороне. Его не видно с пешеходной части моста, но если свеситься с ограды Дворцового около поста охранника, то можно увидеть балкон аппаратной. Именно здесь управляют разводкой. В глубине помещения площадью меньше 10 кв. м стоит главный пульт, рядом — аналоговый телевизор, по которому показывают повторы футбольных матчей. На отдельном мониторе — технические сведения. На два других монитора выведено изображение с камер наблюдения: вид на крылья моста, неразводную часть и Неву, чтобы следить за караванами кораблей. Современное оборудование установили здесь пять лет назад, до этого его меняли лишь раз — в 1976-м.
Чтобы Дворцовый начал подниматься, противовесы опускают в специально оборудованные котлованы в неподвижной части моста. Крылья взмывают вверх на 67 градусов на радость туристам. Весь процесс занимает около двух минут. При этом между поднявшимися пролётами и мостом образуется огромный промежуток, не видный с берега. Именно поэтому охранники и механики выгоняют с моста зевак: если человек полетит в котлован, спасти его будет очень сложно.
Если в городе нет электричества, к мосту подъезжает машина с генератором.
С двух сторон у моста по семь ящиков с противовесами: 2 800 тонн бетона поднимают крылья весом 1 600 тонн
Фотографии: Дмитрий Цыренщиков
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Чтобы не провоцировать транспортный коллапс, реставрируемые части Дворцового будут поочерёдно заменять фрагментами так и не построенного Серного моста.
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Комментарии
Я уже там был после реставрации моста, изменилось многое
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