Пульт управления находится в маленьком помещении на Василеостровской стороне. Его не видно с пешеходной части моста, но если свеситься с ограды Дворцового около поста охранника, то можно увидеть балкон аппаратной. Именно здесь управляют разводкой. В глубине помещения площадью меньше 10 кв. м стоит главный пульт, рядом — аналоговый телевизор, по которому показывают повторы футбольных матчей. На отдельном мониторе — технические сведения. На два других монитора выведено изображение с камер наблюдения: вид на крылья моста, неразводную часть и Неву, чтобы следить за караванами кораблей. Современное оборудование установили здесь пять лет назад, до этого его меняли лишь раз — в 1976-м. Чтобы Дворцовый начал подниматься, противовесы опускают в специально оборудованные котлованы в неподвижной части моста. Крылья взмывают вверх на 67 градусов на радость туристам. Весь процесс занимает около двух минут. При этом между поднявшимися пролётами и мостом образуется огромный промежуток, не видный с берега. Именно поэтому охранники и механики выгоняют с моста зевак: если человек полетит в котлован, спасти его будет очень сложно.

Если в городе нет электричества, к мосту подъезжает машина с генератором. С двух сторон у моста по семь ящиков с противовесами: 2 800 тонн бетона поднимают крылья весом 1 600 тонн