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Фоторепортаж4 апреля 2017

Сенная площадь и «Техноложка» через сутки после теракта Петербуржцы несут цветы и свечи, сбои в работе метро продолжаются

Сенная площадь и «Техноложка» через сутки после теракта
РедакторЮля Галкина

Сутки назад в петербургском метро произошел теракт: на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» в вагоне поезда сработало взрывное устройство. Количество жертв растет: накануне сообщали об 11 погибших — сегодня стало известно о 14. Десятки пострадавших остаются в больницах.

Со вчерашнего дня на Сенную площадь, к вестибюлю станции «Спасская», а также на Московский проспект близ «Техноложки» несут цветы и свечи в память о погибших. Там образовались стихийные мемориалы. К одному из них, у метро «Технологический институт», накануне поздно вечером приехал Владимир Путин.

Утром даже в час пик, по сообщениям очевидцев, в метро было непривычно свободно (зато на дорогах образовались девятибалльные пробки). Одни пассажиры утверждают, что на входах внимательно досматривают рюкзаки и сумки, другие говорят, что охрана метрополитена работает в обычном режиме.

С самого утра все станции метро были открыты. Однако затем последовала целая череда закрытий. Например, ту же «Сенную площадь» (а также «Спасскую» и «Садовую») закрывали из-за анонимного звонка о заминировании. К метро съехались реанимация, скорая и пожарные расчеты.

Ближайшие три дня, с 4 по 6 апреля, в Петербурге объявлен траур. Городские власти просили не проводить в эти дни увеселительные мероприятия.

Фотографии

Виктор Юльев

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