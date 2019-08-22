Фоторепортаж22 августа 2019
We are The Village. Большой фоторепортаж с «Дня города для своих» Летний праздник во дворе Дома печати глазами Алексея Пономарчука
В субботу, 17 августа, The Village Екатеринбург и «Дом Печати» устроили альтернативный День города — вечеринку «День города для своих» во дворе конструктивистского здания. Нашими гостями стали около 2 000 человек — вместе мы слушали научного журналиста Асю Казанцеву в лектории, неопоп-певицу Лизу Громову на главной сцене, общались и просто хорошо проводили время. Спасибо, что были с нами! Публикуем большой фоторепортаж, который снял на празднике наш друг Алексей Пономарчук.
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