We are The Village. Большой фоторепортаж с «Дня города для своих» Летний праздник во дворе Дома печати глазами Алексея Пономарчука

Редактор Алексей Шахов В субботу, 17 августа, The Village Екатеринбург и «Дом Печати» устроили альтернативный День города — вечеринку «День города для своих» во дворе конструктивистского здания. Нашими гостями стали около 2 000 человек — вместе мы слушали научного журналиста Асю Казанцеву в лектории, неопоп-певицу Лизу Громову на главной сцене, общались и просто хорошо проводили время. Спасибо, что были с нами! Публикуем большой фоторепортаж, который снял на празднике наш друг Алексей Пономарчук. Благодарим за поддержку банк в одном приложении Рокетбанк, онлайн-банк для предпринимателей Точка и сеть секонд-хендов Баско Пати. Фотографии АЛЕКСЕЙ ПОНОМАРЧУК Видео Михаил удинцев