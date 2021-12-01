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Мнение1 декабря 2021

Точки под малый бизнес и лодкошеринг: Что хорошего (может быть) в концепции набережной у Динамо Спросили архитектурное бюро Strelka CA

Точки под малый бизнес и лодкошеринг: Что хорошего (может быть) в концепции набережной у Динамо
АвторСоня Глухова

В октябре екатеринбургские архитекторы представили пять концепций реконструкции набережной Исети от Макаровского моста до Плотинки. Затем горожане участвовали в онлайн-голосовании за лучшую из них, чтобы помочь жюри определить победителя.

В конце октября администрация города подвела итоги голосования за концепции реконструкции набережной Исети среди горожан — победил проект сообщества «Открытый консорциум», которое сейчас также готовит альтернативный проект реконструкции улицы Вайнера.

По словам администрации города, в конкурсе была выбрана приоритетная концепция набережной, но при этом часть решений из других может быть также использована в финальном варианте проекта. Финансирования для него еще нет, но территорию будут благоустраивать не сразу, а по частям. Пока приоритетные зоны — Литературный квартал и сквер у Драмтеатра.

The Village Екатеринбург попросил генерального директора Strelka СА дать комментарий по проекту будущей набережной.

ГОРОД

Как будет выглядеть набережная в Екатеринбурге

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Проект сообщества горожан «Открытый консорциум»
Проект сообщества горожан «Открытый консорциум»
Проект сообщества горожан «Открытый консорциум»
Проект сообщества горожан «Открытый консорциум»
Проект сообщества горожан «Открытый консорциум»
Проект сообщества горожан «Открытый консорциум»
Проект сообщества горожан «Открытый консорциум»

Дарья Парамонова

генеральный директор Strelka СА

Во-первых, радует, что в команду проекта вошли также местные жители и активисты. Получилась большая интересная история, которая действительно отвечает запросам горожан. Практика соучаствующего проектирования (метод проектирования общественных пространств с вовлечением в процесс местных сообществ; основоположником считается Генри Санофф — Прим. ред.) распространяется, и это приятно.

Во-вторых, предложение «Открытого консорциума» не предполагает создание новых общественных пространств, а включает переосмысление уже существующих. Это тоже кажется разумным, так как позволит реализовать проект в кратчайшие сроки и будет экономически эффективно. Однако при реализации точечных решений с максимальным сохранением первоначальной концепции следует помнить, что без правильного функционального программирования пространства могут так и не стать точками притяжения. В таких случаях важно внимательно продумать набор функций, чтобы у горожан возникло желание посетить место и возвращаться туда снова.

Здорово звучит идея о создании пешеходного и велосипедного маршрута, который свяжет два берега. Развитие новой части набережной под точки малого бизнеса и лодкошеринг — хорошие решения, благодаря которым проект действительно отвечает требованиям о том, каким должно быть современное общественное пространство.

Хочется обратить внимание на еще одну часть — экологическую составляющую, которая не очень сильно выделяется в проекте. Современные тенденции проектирования водных объектов включают целую серию мероприятий, среди которых анализ состояния ландшафта, создание условий для биоразнообразия, проведение фиторемедиации (комплекс методов очистки сточных вод, грунтов и атмосферного воздуха с использованием зеленых растений - Прим. ред.). Все эти элементы зеленой инфраструктуры становятся сейчас обязательными для реализации проектов благоустройства, соответствующих Целям устойчивого развития ООН. Озеленение и включение экологичных решений — это не про украшательство, а про создание качественной и устойчивой городской среды.

В правилах конкурса заявлено, что часть решений из концепций других финалистов может быть использована в финальном варианте проекта, поэтому возможным выходом может стать интеграция решений команды S& P Landscape architecture. У коллег достаточно тщательно проработана ландшафтная часть программы — их предложения помогут усилить проект победителя, сделать его лучше, эффективнее и интереснее.

Изображения: «Открытый консорциум»

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