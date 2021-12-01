Точки под малый бизнес и лодкошеринг: Что хорошего (может быть) в концепции набережной у Динамо

Проект сообщества горожан «Открытый консорциум» Проект сообщества горожан «Открытый консорциум» Проект сообщества горожан «Открытый консорциум» Проект сообщества горожан «Открытый консорциум» Проект сообщества горожан «Открытый консорциум» Проект сообщества горожан «Открытый консорциум» Проект сообщества горожан «Открытый консорциум»

Дарья Парамонова генеральный директор Strelka СА

Во-первых, радует, что в команду проекта вошли также местные жители и активисты. Получилась большая интересная история, которая действительно отвечает запросам горожан. Практика соучаствующего проектирования (метод проектирования общественных пространств с вовлечением в процесс местных сообществ; основоположником считается Генри Санофф — Прим. ред.) распространяется, и это приятно.

Во-вторых, предложение «Открытого консорциума» не предполагает создание новых общественных пространств, а включает переосмысление уже существующих. Это тоже кажется разумным, так как позволит реализовать проект в кратчайшие сроки и будет экономически эффективно. Однако при реализации точечных решений с максимальным сохранением первоначальной концепции следует помнить, что без правильного функционального программирования пространства могут так и не стать точками притяжения. В таких случаях важно внимательно продумать набор функций, чтобы у горожан возникло желание посетить место и возвращаться туда снова.

Здорово звучит идея о создании пешеходного и велосипедного маршрута, который свяжет два берега. Развитие новой части набережной под точки малого бизнеса и лодкошеринг — хорошие решения, благодаря которым проект действительно отвечает требованиям о том, каким должно быть современное общественное пространство.

Хочется обратить внимание на еще одну часть — экологическую составляющую, которая не очень сильно выделяется в проекте. Современные тенденции проектирования водных объектов включают целую серию мероприятий, среди которых анализ состояния ландшафта, создание условий для биоразнообразия, проведение фиторемедиации (комплекс методов очистки сточных вод, грунтов и атмосферного воздуха с использованием зеленых растений - Прим. ред.). Все эти элементы зеленой инфраструктуры становятся сейчас обязательными для реализации проектов благоустройства, соответствующих Целям устойчивого развития ООН. Озеленение и включение экологичных решений — это не про украшательство, а про создание качественной и устойчивой городской среды.

В правилах конкурса заявлено, что часть решений из концепций других финалистов может быть использована в финальном варианте проекта, поэтому возможным выходом может стать интеграция решений команды S& P Landscape architecture. У коллег достаточно тщательно проработана ландшафтная часть программы — их предложения помогут усилить проект победителя, сделать его лучше, эффективнее и интереснее.