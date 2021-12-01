Точки под малый бизнес и лодкошеринг: Что хорошего (может быть) в концепции набережной у Динамо Спросили архитектурное бюро Strelka CA
В октябре екатеринбургские архитекторы представили пять концепций реконструкции набережной Исети от Макаровского моста до Плотинки. Затем горожане участвовали в онлайн-голосовании за лучшую из них, чтобы помочь жюри определить победителя.
В конце октября администрация города подвела итоги голосования за концепции реконструкции набережной Исети среди горожан — победил проект сообщества «Открытый консорциум», которое сейчас также готовит альтернативный проект реконструкции улицы Вайнера.
По словам администрации города, в конкурсе была выбрана приоритетная концепция набережной, но при этом часть решений из других может быть также использована в финальном варианте проекта. Финансирования для него еще нет, но территорию будут благоустраивать не сразу, а по частям. Пока приоритетные зоны — Литературный квартал и сквер у Драмтеатра.
The Village Екатеринбург попросил генерального директора Strelka СА дать комментарий по проекту будущей набережной.
Дарья Парамонова
генеральный директор Strelka СА
Во-первых, радует, что в команду проекта вошли также местные жители и активисты. Получилась большая интересная история, которая действительно отвечает запросам горожан. Практика соучаствующего проектирования (метод проектирования общественных пространств с вовлечением в процесс местных сообществ; основоположником считается Генри Санофф — Прим. ред.) распространяется, и это приятно.
Во-вторых, предложение «Открытого консорциума» не предполагает создание новых общественных пространств, а включает переосмысление уже существующих. Это тоже кажется разумным, так как позволит реализовать проект в кратчайшие сроки и будет экономически эффективно. Однако при реализации точечных решений с максимальным сохранением первоначальной концепции следует помнить, что без правильного функционального программирования пространства могут так и не стать точками притяжения. В таких случаях важно внимательно продумать набор функций, чтобы у горожан возникло желание посетить место и возвращаться туда снова.
Здорово звучит идея о создании пешеходного и велосипедного маршрута, который свяжет два берега. Развитие новой части набережной под точки малого бизнеса и лодкошеринг — хорошие решения, благодаря которым проект действительно отвечает требованиям о том, каким должно быть современное общественное пространство.
Хочется обратить внимание на еще одну часть — экологическую составляющую, которая не очень сильно выделяется в проекте. Современные тенденции проектирования водных объектов включают целую серию мероприятий, среди которых анализ состояния ландшафта, создание условий для биоразнообразия, проведение фиторемедиации (комплекс методов очистки сточных вод, грунтов и атмосферного воздуха с использованием зеленых растений - Прим. ред.). Все эти элементы зеленой инфраструктуры становятся сейчас обязательными для реализации проектов благоустройства, соответствующих Целям устойчивого развития ООН. Озеленение и включение экологичных решений — это не про украшательство, а про создание качественной и устойчивой городской среды.
В правилах конкурса заявлено, что часть решений из концепций других финалистов может быть использована в финальном варианте проекта, поэтому возможным выходом может стать интеграция решений команды S& P Landscape architecture. У коллег достаточно тщательно проработана ландшафтная часть программы — их предложения помогут усилить проект победителя, сделать его лучше, эффективнее и интереснее.
Изображения: «Открытый консорциум»