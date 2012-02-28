На выставке нереализованных архитектурных инициатив «Идеи для Петербурга. Развитие территорий» покажут 40 проектов, созданных молодыми студиями. Архитекторы представят работы, прошедшие экспертную оценку, но невоплощённые из-за отсутствия инвестиций или недостаточной заинтересованности властей. Инициатором выставки стал председатель комитета по строительству Вячеслав Семененко. Он предложил собрать самые интересные идеи, проходящие через Комитет, и выставить их на открытой площадке. Организаторы — Союз архитекторов, компания «Деловая политика», газета «Деловой Петербург» и Комитет по градостроительству и архитектуре — планируют искать для этих работ финансирование и знакомить жителей города с современными тенденциями в архитектуре. Для выставки отобрали наиболее перспективные и общественно значимые проекты. В первоначальную экспозицию войдут несколько десятков объектов, в том числе план по реконструкции завода на Обводном канале под музей современного искусства, работа по созданию многофункционального спортивного комплекса на территории завода «Алмаз», подземный паркинг под Сенной площадью, международный теннисный клуб и так далее. В рамках выставки состоятся встречи архитекторов с девелоперами, открытые обсуждения и голосование за лучший проект. Выставку постепенно будут дополнять новыми экспонатами и показывать на разных городских площадках. Оставить заявку на участие можно по электронной почте miroshnik@dpfund.ru﻿.