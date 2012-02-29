Елисеевский магазин откроется после реконструкции к 8 марта Магазин купцов Елисеевых на Невском пр., 56 открывается после почти 10-летнего перерыва. На первом этаже в исторических интерьерах будет продуктовый отдел, а на втором и цокольном — бары и рестораны.
Елисеевский магазин открывается для широкой публики в начале весны. Здесь, в исторических интерьерах, будет большой продуктовый отдел с овощами, рыбой, спиртными напитками, сладостями, чаем и кофе, булочными изделиями. На втором этаже, на уровне мезонина, заработает ресторан «А-Ля Карт». На открытой кухне будут готовить известные в мире шеф-повара. На нижнем этаже, где раньше размещались купеческие погреба, теперь появятся бар и ресторан.
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На протяжении последних десятилетий реставрационных работ в здании не проводили. Многие элементы отделки были повреждены или разрушены. Восстанавливать интерьер начали чуть больше года назад. Команда реставраторов практически полностью воспроизвела тот вид, который помещение имелов начале века. Здесь вновь появились чугунные канделябры с узорной ковкой в виде листвы, хрустальные люстры, цветные витражные панели, потолочные карнизы с лепниной, узорные деревянные панели и позолоченные перильные решетки в стиле ар-деко.
Комментарии
а что в нем плохого, если не секрет?
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