Елисеевский магазин открывается для широкой публики в начале весны. Здесь, в исторических интерьерах, будет большой продуктовый отдел с овощами, рыбой, спиртными напитками, сладостями, чаем и кофе, булочными изделиями. На втором этаже, на уровне мезонина, заработает ресторан «А-Ля Карт». На открытой кухне будут готовить известные в мире шеф-повара. ﻿На нижнем этаже, где раньше размещались купеческие погреба, теперь появятся бар и ресторан.﻿