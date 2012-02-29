Елисеевский магазин открывается для широкой публики в начале весны. Здесь, в исторических интерьерах, будет большой продуктовый отдел с овощами, рыбой, спиртными напитками, сладостями, чаем и кофе, булочными изделиями. На втором этаже, на уровне мезонина, заработает ресторан «А-Ля Карт». На открытой кухне будут готовить известные в мире шеф-повара. ﻿На нижнем этаже, где раньше размещались купеческие погреба, теперь появятся бар и ресторан.﻿ 

 

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На протяжении последних десятилетий реставрационных работ в здании не проводили. Многие элементы отделки были повреждены﻿ или разрушены. Восстанавливать интерьер начали чуть больше года назад. Команда реставраторов практически полностью воспроизвела тот вид, который помещение имелов начале века. Здесь вновь появились чугунные канделябры с узорной ковкой в виде листвы, хрустальные люстры, цветные витражные панели, потолочные карнизы с лепниной, узорные деревянные панели и позолоченные перильные решетки в стиле ар-деко.


 


Александра Соломина, PR-менеджер: «На первом этаже мы восстановили 33 метра прилавков для развесной продукции, установили 12 этажерок для эксклюзивной готовой продукции. Будем продавать отборные, отвечающие высочайшим стандартам качества продукты: икру, лосося, вина и другие спиртные напитки, чай и кофе, кондитерские изделия и многое другое. Тщательно отобранный ассортимент чая и кофе на первом этаже магазина дополнили выпечкой собственного производства.﻿ Наша концепция ориентирована не только на петербуржцев, но и на отечественных и иностранных туристов. Каждый найдет для себя что-то особенное на любой случай».

Справка: Дом торгового товарищества «Братья Елисеевы» (Елисеевский магазин) — здание на углу Невского проспекта и Малой Садовой улицы в Санкт-Петербурге, памятник архитектуры раннего модерна.﻿ Елисеевский — один из самых известных и старинных продуктовых магазинов в мире, который сохранил свою функцию. Дом был построен в 1902–1903 годах архитектором Гавриилом Васильевичем Барановским для магазина колониальных товаров. На втором этаже здания в 1929 году был открыт Театр сатиры, которым руководил Д. Г. Гутман, в 1931-м театр был объединён с Театром комедии и переименован в Театр сатиры и комедии (ныне Театр комедии им. Н. П. Акимова). С 2000 по 2010 год магазин не работал. В 2010-м арендатором здания стала компания «Конкорд Менеджмент и Консалтинг». С тех пор началась реставрация и подготовка к открытию магазина. 30 ноября 2010 года Елисеевский внесли в федеральный перечень особо охраняемых объектов.