Ассоциация «Наблюдатели Петербурга» станет общественной организацией, которая будет следить за деятельностью городских властей. К следующей неделе объединение планирует собрать все необходимые для государственной регистрации документы. После юридических преобразований «Наблюдатели» будут продолжать дискуссии с политологами и известными людьми города, развивать гражданскую журналистику, оказывать юридическую помощь своим членам.

Сейчас «Наблюдатели Петербурга» обобщают материалы, собранные на выборах, и составляют на их основе жалобы в суд. Дальше они будут осуществлять гражданский контроль над властями всех уровней. За работой чиновников местного масштаба будут следить сформированные еще до выборов районные группы. Новые инициативы собираются обсуждать на существующем сайте организации.

 

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Александра Крыленкова, глава организации «Наблюдатели Петербурга»: «Мы готовы работать не только с теми, кто был нашими наблюдателями на выборах, но и со всеми обратившимися гражданами, членами партий, заметившими правонарушения на выборах или готовых участвовать в пресечении злоупотреблений властью чиновниками на местах в дальнейшем. Одним из новых направлений организации станет издание методологической литературы. Это долгосрочный проект, поскольку потребуются финасовые средства, но первым изданием станет точно инструкция для наблюдателей, здесь будет обобщен наш личный опыт по итогам декабрьских и мартовских выборов».

Фотография на обложке: Инна Сергиенко