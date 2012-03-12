Ассоциация «Наблюдатели Петербурга» станет общественной организацией, которая будет следить за деятельностью городских властей. К следующей неделе объединение планирует собрать все необходимые для государственной регистрации документы. После юридических преобразований «Наблюдатели» будут продолжать дискуссии с политологами и известными людьми города, развивать гражданскую журналистику, оказывать юридическую помощь своим членам.

Сейчас «Наблюдатели Петербурга» обобщают материалы, собранные на выборах, и составляют на их основе жалобы в суд. Дальше они будут осуществлять гражданский контроль над властями всех уровней. За работой чиновников местного масштаба будут следить сформированные еще до выборов районные группы. Новые инициативы собираются обсуждать на существующем сайте организации.