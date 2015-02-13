Директору магазина «Магнит» в Кронштадте Ольге Конюховой предъявили обвинение. Уголовное дело в отношении 43-летней женщины возбудили по статьям о самоуправстве и о причинении смерти по неосторожности «вследствие ненадлежащего исполнения должностных обязанностей», сообщает «БалтИнфо» со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России Владимира Маркина.

По словам Маркина, к обвинениям могут добавить ещё одну статью Уголовного кодекса РФ — представитель СКР не уточнил, какую именно.

По версии следствия, Ольга Конюхова «спровоцировала конфликтную ситуацию», вследствие которой умерла 81-летняя блокадница Рауза Галимова. Трагедия произошла 3 февраля: сотрудники магазина «Магнит» заподозрили пожилую женщину в краже трёх пачек сливочного масла и вызвали полицию. Пенсионерку доставили в отдел полиции, где ей стало плохо. Прибывшие врачи скорой помощи не смогли спасти жизнь женщины.

«Обвиняемая лично, а также путём дачи указаний сотрудникам магазина физически преградила доступ к оплаченным и частично неоплаченным женщиной товарам, находившимся в сумке и в тележке. Тем самым Конюхова фактически изъяла неоплаченный товар у потерпевшей, не являясь лицом, уполномоченным на совершение таких действий, нарушив порядок изъятия имущества, предусмотренный законом», — уточнил Владимир Маркин. Кроме того, директор магазина «Магнит» вместе с неоплаченным товаром отобрала у блокадницы её личное имущество.

По словам представителя СКР, действия обвиняемой «привели к возникновению психотравмирующей ситуации для престарелой жительницы блокадного Ленинграда, страдающей хронической ишемической болезнью сердца».