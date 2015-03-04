В Мариинском дворце, где располагается парламент Петербурга, накануне прошёл шаманский обряд. Депутат Виталий Милонов по этому поводу сегодня на заседании Законодательного собрания призвал коллег больше не связываться с колдунами и еретиками, передаёт «БалтИнфо».

Депутат от КПРФ Игорь Коровин пригласил в Мариинский дворец некоего шамана Колю, который провёл обряд очищения помещений дворца от злой энергии. Милонов в связи с этим попросил лидера КПРФ Геннадия Зюганова дать оценку действиям петербургского парламентария. Милонова особенно возмутило, что «сатанинские действия» совершались в разгар православного поста.