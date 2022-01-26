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26 января 2022

Город для счастья Как должна выглядеть идеальная городская набережная?

Город для счастья
АвторИркутск Specials New

Городские набережные — всегда точка притяжения и знаковое место для горожан. Они несут свой колорит, отражают и одновременно определяют привычки жителей.

Вместе с компанией En+ Group, ведущей реконструкцию набережной Ангары в Иркутске, рассказываем, чем примечательны набережные разных российских городов, и какое место среди них займет новый иркутский променад.

Белая лошадь, человек и пароход

В Красноярске главный городской променад расположен на левом берегу Енисея, между двумя мостами через реку. Общая протяженность набережной — шесть километров, и примечательна она, в том числе, тем, что построена в двух уровнях. Здесь оборудованы дорожки для бега, воплощена мечта многих иркутян — велодорожки, и в целом набережная выдержана в эко-стиле.

Красноярская набережная — одна из самых новых в стране, ее реконструкцию завершили в 2018 году. Благодаря этому пешеходная зона стала благоустроенным парком, очень комфортным для горожан: террасы соединяются между собой лестницами и пандусами, рядом с Виноградовским мостом даже установили лифт, на котором можно переместиться с одного уровня набережной на другой. Здесь много объектов и локаций для проведения досуга: четыре детских площадки с аттракционами, спортивные площадки с уличными тренажерами, локация для выставок и открытая сцена для концертов. Есть даже лавочка с солнечными батареями для зарядки гаджетов.

Красноярская набережная отличается насыщенной инфраструктурой: здесь расположен крупный торговый центр и множество кафе, рядом — краеведческий музей, памятник первопроходцам в виде белой лошади и впечатляющий каскадный фонтан.

Левая набережная Енисея

Протяженность: 6 км

• Расположена террасами в двух уровнях

• Выполнена в эко-стиле

• Насыщена локациями для детского отдыха и занятий спортом

«Кровать примирения» и подводная лодка

Владивосток расположен на полуострове, с трех сторон омываемым Японским морем, также в городской черте находится остров Русский. При таком обилии воды неудивительно, что городских набережных тут целых четыре: Корабельная, набережная Цесаревича, набережная Спортивной гавани и Университетская. Все — совершенно разные, любимы горожанами и однозначно стоят внимания гостей города.

Университетскую набережную можно назвать показательной: она обрамляет кампус ДВФУ, который впечатляет сам по себе. Масштабное здание университета, студенческий городок, который выглядит как настоящий город, удивительно красивый парк с искусственными водопадами и прудами, набережная с видом на Русский мост — эта локация остается одной из главных достопримечательностей Владивостока.

Набережная Цесаревича — самая короткая (около полукилометра), самая новая (реконструкция и строительство еще продолжается) и самая красивая. Здесь находится действующий судоремонтный завод, в старых цехах идет реконструкция и размещаются арт-мастерские, а пространство насыщено различными интересными объектами — такими, например, как «Кровать примирения»: скамейка, две половинки которой расположены с уклоном друг к другу и украшены надписями «Я тебя люблю» на 26 языках. 

Рядом расположена Корабельная набережная. Отсюда отправляются экскурсионные катера, и здесь же установлена подводная лодка С-56 — настоящее боевое судно времен Великой Отечественной войны. 

Спортивная набережная расположена в другой части города и предназначена в основном для семейного отдыха: здесь самая высокая концентрация детских площадок, аттракционов и маленьких кафе.

Променады на берегах Японского моря

Протяженность: 4 км

• Четыре набережных протяженностью от 500 метров до двух километров

• У каждой — своя стилистика и назначение

• Можно увидеть настоящую боевую подводную лодку и красивейшие городские мосты, отправиться на водную экскурсию

Зимний бассейн под открытым небом

Набережная Хабаровска будто предназначена для медитативных прогулок: широкая, прекрасно вымощенная, с красивыми фонарями и лавочками. Главная смотровая площадка расположена на Амурском утесе: с него открывается прекрасный вид. А полюбоваться городом с воды можно, отправившись на экскурсию на катере: несмотря на то, что длина набережной Хабаровска всего около двух километров, сам город тянется вдоль берега Амура на 50 км.

Тем, кто любит более активные развлечения, нужно переместиться в расположенный рядом городской парк. Здесь есть и аттракционы, включая колесо обозрения, и огромный каток, и — одна из самых впечатляющих городских достопримечательностей — бассейн под открытым небом, в котором горожане с удовольствием плавают зимой. 

Набережная реки Амур

Протяженность: 2 км

• Смотровая площадка на Амурском утесе

• Рядом — парк аттракционов, огромный городской каток и бассейн для зимнего плавания под открытым небом

«Исторический бульвар» и «Кинотавр»

Сочи — город у моря, и здесь обустроена практически вся береговая линия: одни только пляжи Центральной набережной Сочи тянутся на 120 км (а весь город протянулся на 145 км вдоль побережья). При этом протяженность Центральной набережной — всего два километра. Локации для купания — это ее нижний уровень, а на верхнем расположены парки, культурные и развлекательные объекты: исторический бульвар, концертный зал «Фестивальный» (один из самых крупнейших в России), Зимний театр (именно здесь проводят фестиваль «Кинотавр».

Помимо морской набережной здесь есть речная: река Сочи протекает прямо посреди города. Это набережная-парк: очень живописная и идеально подходящая для прогулок. В преддверии Зимних Олимпийских игр 2014 года набережную реконструировали и удлинили практически в пять раз, сейчас ее протяженность составляет около девяти километров.

    Набережная Сочи

    Протяженность: 11 км

    • Пляжи — неотъемлемая часть городской набережной

    • Приморский парк, экскурсионный маршрут «Исторический бульвар» и концертные залы на верхнем уровене набережной 

    Купеческие традиции и футуризм

    Иркутск можно назвать городом набережных: он стоит на месте соединения трех рек — Ангары, Иркута и Ушаковки. Однако для горожан привычными локациями для отдыха остаются набережные Ангары: Верхняя — самая новая и современная, и давно любимые Нижняя и Бульвар Гагарина.

    Но если заглянуть глубже в историю, главным местом на реке для иркутских купцов и мещан была Цесовская набережная: тот самый участок береговой линии между бульваром Гагарина и Вечным огнем, который после революции был передан промышленникам, отгорожен от посторонних глаз и до сих пор остается для горожан крайне неудобным неблагоустроенным отрезком между двумя любимыми набережными. Теперь у города есть возможность получить длинный комфортный променад, который протянется от плотины ГЭС до берегов Ушаковки.

    Самая новая городская набережная в России, безусловно, воплотит наиболее современные решения, технологии и материалы. Но главное, она станет локацией, связывающей прошлое Иркутска с его будущим. Одним из ключевых объектов Цесовской набережной станут восстановленные Курбатовские бани: некогда самый «народный» городской банный комплекс вернется обновленным, но с прежними историческими фасадами, и будет открыт для посещения всеми желающими. 

    Рядом строится новый деловой центр компании En+ Group площадью более четырех тысяч квадратных метров. Это шаг компании в направлении тренда на перевод головных офисов крупнейших компаний из столицы в города, где развернута их производственная деятельность. 

    Ближе к Нижней набережной появится «Японский квартал» — жилой комплекс, спроектированный одним из самых востребованных в мире архитекторов Кенго Кума. На благоустроенной береговой линии появится стилобат площадью 12 тысяч квадратных метров, где разместятся общественные пространства: авторские кофейни, публичная библиотека, площадки для общения и проведения мероприятий, коворкинг-зоны. 

    Набережная в Иркутске

    Протяженность: 19 км

    (включая набережную Ушаковки)

    • Реконструируемый участок соединит бульвар Гагарина с Нижней набережной

    • Заново отстроенные Курбатовские бани

    • «Японский квартал», спроектированный Кенго Кумой — архитектором с мировым именем

    • Новый деловой центр и развитие городского бизнес-сообщества

    • Общий объем инвестиций — более десяти миллиардов рублей

    более

    2 млрд рублей 

    стоимость реализации проекта по реконструкции Цесовской набережной

    1,06 км 

    протяженность нового участка 

    2026 год

    срок завершения работ

    Комплексная реконструкция Цесовской набережной и строительство объектов, расположенных на прилегающей территории, является продолжением социальной политики компании, заложенной ее основателем Олегом Дерипаской, которая предполагает создание современных и комфортных условий для сотрудников En+ Group и горожан.

    Материал подготовлен при поддержке

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