Город для счастья

В Красноярске главный городской променад расположен на левом берегу Енисея, между двумя мостами через реку. Общая протяженность набережной — шесть километров, и примечательна она, в том числе, тем, что построена в двух уровнях. Здесь оборудованы дорожки для бега, воплощена мечта многих иркутян — велодорожки, и в целом набережная выдержана в эко-стиле.

Красноярская набережная — одна из самых новых в стране, ее реконструкцию завершили в 2018 году. Благодаря этому пешеходная зона стала благоустроенным парком, очень комфортным для горожан: террасы соединяются между собой лестницами и пандусами, рядом с Виноградовским мостом даже установили лифт, на котором можно переместиться с одного уровня набережной на другой. Здесь много объектов и локаций для проведения досуга: четыре детских площадки с аттракционами, спортивные площадки с уличными тренажерами, локация для выставок и открытая сцена для концертов. Есть даже лавочка с солнечными батареями для зарядки гаджетов.

Красноярская набережная отличается насыщенной инфраструктурой: здесь расположен крупный торговый центр и множество кафе, рядом — краеведческий музей, памятник первопроходцам в виде белой лошади и впечатляющий каскадный фонтан.