В Москве в шестой раз состоится крупнейший российский фестиваль японской культуры и развлечений Hinode Power Japan 2017. Об этом The Village сообщили организаторы.

Программа Hinode посвящена традиционной и современной культуре японцев. Территория фестиваля будет разделена на несколько секций, среди которых — ярмарка японских товаров, спортивная зона с мастерами японских единоборств и фуд-корт с азиатской едой. Пройдет и ряд мастер-классов по отдельным видам японского искусства, таким как каллиграфия, икебана и оригами.

Также на фестивале состоится российский отборочный тур международного косплей-ивента World Cosplay Summit. Кроме того, в мероприятии примут участие японские компании, которые представят свои новинки. Так, компания Nintendo оборудует самую большую зону для любителей видеоигр.

Мероприятие будет проходить 22–23 апреля с 10:00 до 19:00 в павильоне № 75 на ВДНХ. Билет на один день фестиваля обойдется в 700 рублей, на два дня — в 1 тысячу рублей. Также можно приобрести семейный билет на двух взрослых и двух детей за 2 тысячи рублей.