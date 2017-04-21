В «Сокольниках» открылась выставка коллекционных мотоциклов Департамент транспорта представит на мероприятии городскую школу для мотоциклистов
В парке «Сокольники» открылась международная выставка техники для активного отдыха «Мотовесна-2017», об этом сообщает сайт столичной мэрии.
Помимо выставки коллекционных мотоциклов, мероприятие включает в себя выступления спортсменов и стенд департамента транспорта о безопасном управлении мотоциклом в городе.
Кроме того, департамент транспорта представит городскую школу для мотоциклистов, которая скоро откроется на базе учебно-курсового комбината ГУП «Мосгортранс». «В нее могут записаться все, кто хочет научиться ездить на мотоцикле», — сообщил руководитель ведомства Максим Ликсутов.
Выставка закроется 23 апреля в 17:00.
Также стали известны подробности мотопарада, который состоится 6 мая. Маршрут парада пройдет по Садовому кольцу от проспекта Академика Сахарова до ВДНХ. Начало заезда — в 11:00.
Ранее сообщалось, что в Москве протестируют новые правила дорожного движения для мотоциклистов. Эксперимент продлится полтора-два месяца. За это время власти проверят, можно ли разрешить мотоциклистам перемещаться между рядами и выезжать на участок перед светофором, чтобы они могли первыми уезжать после зеленого сигнала светофора. О результатах доложат в правительство.
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