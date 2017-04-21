Также стали известны подробности мотопарада, который состоится 6 мая. Маршрут парада пройдет по Садовому кольцу от проспекта Академика Сахарова до ВДНХ. Начало заезда — в 11:00.



Ранее сообщалось, что в Москве протестируют новые правила дорожного движения для мотоциклистов. Эксперимент продлится полтора-два месяца. За это время власти проверят, можно ли разрешить мотоциклистам перемещаться между рядами и выезжать на участок перед светофором, чтобы они могли первыми уезжать после зеленого сигнала светофора. О результатах доложат в правительство.

