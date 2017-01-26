Где есть эклеры в Москве

Кондитерская «Эклерная Клер»

Кондитерская владельцев Pie Point и «Шоколадного ателье» работает на пересечение Земляного Вала и Верхней Сыромятнической улицы с начала весны. У эклерной есть собственный кондитерский цех, расположенный по соседству: десерты отсюда привозят в кондитерскую несколько раз в день.

В меню — с десяток вариантов эклеров: от классики вроде ванили и шоколада до экзотических сочетаний крема с голубикой, горького шоколада с меренгой, малины с белым шоколадом, брусничного крема с розмарином, соленой карамели и тирамису. Стоят все эклеры одинаково (170 рублей), но выгоднее брать набор из четырех и более штук (тогда цена снижает до 150 рублей за штуку).

Кроме эклеров, в меню кондитерской есть разве что кофе (эспрессо, капучино, латте, раф), а само помещение «Клер» делит с цветочным салоном — в придачу к коробке эклеров здесь можно собрать букет или купить уже готовую композицию.

Адрес: ул. Земляной Вал, 39/1

Время работы: пн.-пт.: с 08:00 до 22:00, сб.-вс.: с 09:00 до 21:00

Стоимость эклеров: от 150 до 170 рублей за штуку