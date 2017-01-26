Где есть эклеры в Москве 14 заведений с классическим (и не очень) французским десертом
Эклер — один из самых простых и популярных десертов. Придуманная (как сходится большинство историков) во Франции в начале ХIХ века, трубочка из заварного теста, наполненная кремом, быстро распространилась по всему миру, а оригинальный рецепт получил множество региональных интерпретаций.
Мы уже выясняли, где искать лучшие эклеры в Санкт-Петербурге и какие рецепты считаются классическими. В новом выпуске рассказываем, где есть самый популярный французский десерт в столице.
Авторы
Кристина Сафонова
Таня Клёнова
Таня Решетник
Кондитерская «Эклерная Клер»
Кондитерская владельцев Pie Point и «Шоколадного ателье» работает на пересечение Земляного Вала и Верхней Сыромятнической улицы с начала весны. У эклерной есть собственный кондитерский цех, расположенный по соседству: десерты отсюда привозят в кондитерскую несколько раз в день.
В меню — с десяток вариантов эклеров: от классики вроде ванили и шоколада до экзотических сочетаний крема с голубикой, горького шоколада с меренгой, малины с белым шоколадом, брусничного крема с розмарином, соленой карамели и тирамису. Стоят все эклеры одинаково (170 рублей), но выгоднее брать набор из четырех и более штук (тогда цена снижает до 150 рублей за штуку).
Кроме эклеров, в меню кондитерской есть разве что кофе (эспрессо, капучино, латте, раф), а само помещение «Клер» делит с цветочным салоном — в придачу к коробке эклеров здесь можно собрать букет или купить уже готовую композицию.
Адрес: ул. Земляной Вал, 39/1
Время работы: пн.-пт.: с 08:00 до 22:00, сб.-вс.: с 09:00 до 21:00
Стоимость эклеров: от 150 до 170 рублей за штуку
«Кофемания»
Московская сеть существует с 2001 года; за это время рестораны «Кофемании» успели открыться по всему городу. Помимо пристойной и стабильной кухни (многие позиции в меню не меняются уже десять лет), компания уделяет большое внимание кофе и десертам.
В любом ресторане можно заказать торт («Кофемания» гордится, что самый большой десерт, изготовленный для корпоративного праздника, весил 83 килограмма) или выбрать уже готовые пирожные в открытой витрине прямо в зале.
Десерты в меню разделены по странам, и самое главное сосредоточено в разделе «Франция». В том числе и эклеры, всего их три вида — ванильный, шоколадный и манго-маракуйя. Выбирать стоит классику — ванильный эклер в «Кофемании» готовят по традиционному рецепту с добавлением бурбонской ванили.
Адрес: ул. Большая Никитская, 13/6, стр. 1 и другие адреса
Время работы: круглосуточно
Стоимость эклеров: 310 рублей
Эклерная L'Éclair de Génie
Французская эклерная L'Éclair de Génie существует с 2012 года. Автор идеи и рецептов — бывший креативный директор дома Fauchon Кристоф Адам. Он лично занимается дизайном эклеров, успевая регулярно выпускать специальные серии десертов (на которых, к примеру, воспроизводятся картины Микеланджело). В Москве кондитерская заработала осенью прошлого года на первом этаже «Цветного» (а в декабре появился второй корнер L'Éclair de Génie в торговом центре «Метрополис»).
В первую эклерную привезли десять самых популярных эклеров марки: фисташка-малина, пралине-миндаль, карамель шу-шу, маракуйя-малина, земляничный и другие. Есть и классика — карамель и шоколад. Удобнее всего брать эклеры с собой, так как собственной зоны со столиками в универмаге у L'Éclair de Génie нет.
Адрес: Цветной б-р, 15/1
Время работы: пн.-сб.: с 10:00 до 22:00, вс.: с 11:00 до 22:00
Стоимость эклеров: 350 рублей
Кафе «Хлеб насущный»
Сеть кафе «Хлеб насущный» не уступает в разнообразии эклеров любой кондитерской. Здесь можно попробовать как простые варианты заварных трубочек с ванилью или шоколадом, так и более редкие — например, с фисташкой, черной смородиной, манго, соленой карамелью, малиной с шоколадом или с лесным орехом. За один эклер попросят от 155 до 210 рублей в зависимости от начинки.
Адрес: ул. Никольская, 11/13 и другие адреса
Время работы: пн.-пт.: с 07:00 до 23:00, сб.-вс.: с 08:00 до 23:00
Стоимость эклеров: от 155 до 210 рублей за штуку
Кондитерская «Волконский»
Сеть кондитерских «Волконский» предлагает множество десертов, и эклеры — далеко не главная заслуга компании (в отличие, например, от сырного печенья). Заведение специализируется всего на нескольких вкусах — фисташка, ваниль, шоколад, кокос — и это как раз тот случай, когда заказывать лучше классическую версию.
Главное преимущество — расположение кофеен: найти заведение сети можно по всему центру и возле многих станций метро. Рецепт эклеров во всех кондитерских сети одинаковый, так что переживать о десерте, если вас неожиданно пригласили в гости, не придется.
Адрес: Чистопрудный б-р, 1, другие адреса
Время работы: пн.-пт.: с 07:30 до 22:00, сб.-вс.: с 08:00 до 22:00
Стоимость эклеров: 170 рублей
Кафе Paul
Первая пекарня Paul появилась во Франции еще в 1889 году, но вскоре французское кафе переросло в сеть, которая открылась еще в 30 странах. В меню — традиционные крок-мадам и крок-месье, киши, луковый суп и всевозможная выпечка: от круассанов и булочек бриошь до плие и слоек. Что касается эклеров, то выбирать придется между классическими ванильным, шоколадным и кофейным (каждый стоимостью 159 рублей) и более интересными — крем-брюле (139 рублей) и шантильи с клубникой (199 рублей).
Адрес: ул. Арбат, 54/2, стр. 1 и другие адреса
Время работы: пн.-пт.: с 07:30 до 23:00, сб.-вс.: с 09:00 до 23:00
Стоимость эклеров: от 139 до 199 рублей за штуку
Кондитерская «Гранд Эклер»
Совсем недавно недалеко от станции метро «Новокузнецкая» заработала кондитерская «Гранд Эклер». В новом месте представлено восемь видов эклеров. Помимо классических, таких как ваниль и шоколад, есть трубочки из заварного теста с авторскими начинками. Например, эклеры «Малина, личи, алоэ», «Облепиха, маскарпоне», «Бронзовый пекан» или специально придуманный для детей со вкусом клубники, малины и бабл-гама. Если за традиционные варианты придется заплатить 250 рублей, то цена за необычные вкусы составит 450 рублей.
Адрес: ул. Большая Якиманка, 15 и другие адреса
Время работы: с 10:00 до 22:00
Стоимость эклеров: от 250 до 450 рублей за штуку
Кондитерская «Фрау Бротхен»
В Весковском переулке, что находится рядом со станцией метро «Новослободская», уже более пяти лет работает небольшая и уютная кондитерская «Фрау Бротхен».
Помимо одних из самых доступных по цене эклеров (всего 70 рублей за заварную трубочку с ванильным кремом, шоколадом или карамелью), здесь можно найти очень много свежей выпечки: творожные колечки, марципановые рогалики, колечки с маком, несколько видов печенья и круассаны, а также всевозможные десерты от «Наполеона» и медовика до швабского черничного пирога и безе с миндалем. Все по очень доступным ценам.
Адрес: пер. Весковский, 4
Время работы: пн.-пт.: с 08:00 до 21:00, сб.: с 09:00 до 20:00, вс.: с 10:00 до 19:00
Стоимость эклеров: 70 рублей
Пекарня «Франсуа»
Сеть кафе-пекарен «Франсуа» появилась в Москве два года назад. Небольшие, но уютные помещения всех четырех заведений выполнены в лаконичных темных и светлых тонах. Вся продукция готовится вручную под руководством французского шеф-кондитера.
В ассортименте — много хлеба с различными добавками (оливки, орехи, сыр), а также десерты — круассаны, макаруны, печенье, тарталетки и, конечно же, эклеры. Последних здесь два вида — ванильный с белой глазурью и орехом пекан и шоколадный с заварным кремом из темного шоколада, аналогичной глазурью и шоколадной крошкой. Стоимость каждого — 195 рублей.
Адрес: ул. Чаплыгина, 16 и другие адреса
Время работы: с 07:30 до 22:00
Стоимость эклеров: 195 рублей
Кондитерская Katusha
Там, где раньше был бутик гастрономического дома Hediard на Большой Дмитровке, в феврале 2016-го открылась кондитерская Katusha. Идейным вдохновителем заведения стала Екатерина Белюстова, которая на протяжении нескольких лет управляла бутиком Hediard в Москве.
Десерты и другие кондитерские изделия делают на фабрике Hediard в Подмосковье, а продукты привозят со всего мира — таким образом, продукция в кондитерской такая же, как и в закрывшемся Hediard. Эклеры в Katusha предлагают четырех видов: шоколадный, карамельный, кофейный и ванильный. При выпекании эклеров песочный крамбл образует сладкую хрустящую корочку.
Адрес: ул. Большая Дмитровка, 23, стр. 1
Время работы: пн.-сб.: с 11:00 до 23:00; вс.: с 11:00 до 22:00
Стоимость эклеров: 160 рублей
Кондитерская «Кафе Пушкинъ»
Кондитерская «Кафе Пушкинъ» открылась в 2006 году рядом с одноименным рестораном. Барочный комод с антикварным китайским фарфором, мебель светлых тонов, позолота и хрусталь воссоздают ощущение обстановки французского дворца XVIII века. Персонал тоже одет в духе того времени.
В кондитерской можно не только выпить чай или кофе с десертами, но и полноценно пообедать или поужинать, заказав блюда из меню соседнего ресторана «Кафе Пушкинъ». Эклеры в кондитерской двух видов: «эклеръ» (465/405 рублей) и «пти-эклеръ» (335/295 рублей). Из первых можно выбрать шоколадный, ванильный, карамельный или со вкусом маракуйи, из вторых — ванильный или карамельный.
Адрес: Тверской б-р, 26а
Время работы: c 10:00 до 23:00
Стоимость эклеров: от 295 до 465 рублей за штуку
Кафе «Пекарня Мишеля»
В небольшое кафе-пекарню на Патриарших прудах можно зайти как ради плотного завтрака, так и за кофе с десертами. Эклеров здесь всего два вида: ванильный и шоколадный.
Зато есть несколько тартов, макаруны, капусин с шоколадным ганашем, торты и домашнее варенье в баночке, которое можно захватить домой.
Адрес: пер. Спиридоньевский, 12/9
Время работы: с 09:00 до 23:00
Стоимость эклеров: 119 рублей
Кондитерская Murzin Patisserie
Владелец и шеф-кондитер Михаил Мурзин открыл свою небольшую онлайн-кондитерскую еще в 2013 году. Он окончил академию Le Cordon Bleu и сейчас (помимо изготовления сладостей под заказ) занимается консалтингом в сфере кондитерского искусства — например, проводит мастер-классы по приготовлению эклеров.
Ассортимент кондитерской насчитывает более 35 наименований десертов. При приготовлении используется настоящий бельгийский шоколад и стопроцентное какао. Здесь можно выбирать начинку и декор: например, стоит попробовать эклер с начинкой «манго + спокойный Эрл Грей» с декором из жженой меренги (200 рублей). Каждый эклер стоит 200 рублей; кондитерская (пока в качестве эксперимента) готовит также и безглютеновые и безлактозные эклеры.
Сайт для заказа: murzin-dessert.ru
Стоимость эклеров 200 рублей
Пекарня и кафе Bulka
В Москве открыто два абсолютно самостоятельных кафе Bulka: одно — на Большой Грузинской, другое — на Покровке. В последнем места в два раза больше, чем на «Белорусской»: здесь три комнаты, открытая кухня и большой бар. На цокольном этаже «Булки» — внушительный кондитерский цех, откуда доставляются все сладости в магазин при кафе.
Кроме выпечки, в магазине продают конфеты и печенья собственного производства, а в кафе из полноценного меню можно заказать салаты, супы и горячее. После 22:00 действует скидка 50 % на хлеб и выпечку, а также скидка на кофе навынос — 20 % в любое время. В пекарне три вида эклеров — кофейный (95 рублей), шоколадный (95 рублей) и ванильный (90 рублей).
Адрес: ул. Покровка, 19 и другие адреса
Время работы: пн.-чт.: с 07:30 до 23:00, пт.: с 07:30 до 00:00,
сб.: с 08:30 до 00:00, вс.: с 08:30 до 23:00
Стоимость эклеров: 90–95 рублей
Изображения: обложка, 6 – «Кафе Пушкинъ», 1 – «Эклерная Клер», 2 – L'Eclaire de Génie, 3 – «Волконский», 4 – «Гранд Эклер», 5 – «Франсуа», 7 – Murzin Patisserie
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А адресом поделитесь? Люди просто могут не знать о других вариантах, а вы сразу "рабы системы")
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