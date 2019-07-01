Google запустил в России сервис бронирования столиков в ресторанах со страницы собственного поисковика. Ранее такая возможность была только в картах компании.



Первым партнером корпорации стал сервис бронирования «ТоМесто», к которому сейчас подключено 1,3 тысячи ресторанов в 20 городах страны, рассказал совладелец сервиса Кирилл Шнуров.

В дальнейшем Google намерен сотрудничать и с другими партнерами, которых пока не раскрывают. Работать с компанией, к примеру, собирается «Фудплекс», объединяющий сервис бронирования «Афиша-Рестораны» и систему платежей Plazius. По данным собеседника «Коммерсанта», знакомого с планами американской корпорации, в число партнеров также войдут агрегаторы салонов красоты и автосервисы.