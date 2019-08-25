Свинья на вертеле: Как прошел фестиваль «О, да! Еда!» в Иркутске Самые яркие моменты гастрофестиваля в фоторепортаже The Village
24 и 25 августа на острове Конном прошел Большой летний фестиваль «О, да! Еда!». Иркутск стал одним из шести городов, которые принимали гастрособытие в этом году. Помимо фуд-зоны, где были представлены кафе, рестораны, кейтеринги и фермерские хозяйства, работали образовательные и интерактивные площадки, игровая зона для детей — фестивалль собрал 50 участников. Горожан не только кормили, но и развлекали мастер-классами от шеф-поваров, диджей-сетами и вечерним салютом.
Фотографии
Екатерина Зырянова
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